https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928121553.html

"Черная дыра". Американские эксперты вынесли приговор киевскому режиму

"Черная дыра". Американские эксперты вынесли приговор киевскому режиму - РИА Новости, 18.02.2024

"Черная дыра". Американские эксперты вынесли приговор киевскому режиму

Взятие российскими войсками под полный контроль города Авдеевка в ДНР является прямым свидетельством того, что Украина обречена на провал, а американская... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T20:49

2024-02-18T20:49

2024-02-18T20:49

специальная военная операция на украине

нато

центральное разведывательное управление (цру)

филип джиральди

украина

авдеевка

эрл расмуссен

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Взятие российскими войсками под полный контроль города Авдеевка в ДНР является прямым свидетельством того, что Украина обречена на провал, а американская военная помощь Киеву оказалась бесполезна, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По данным Минобороны РФ, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой народной республики и продвинулись на глубину 8,6 километра. По оценке бывшего аналитика ЦРУ Филипа Джиральди, освобождение Авдеевки прямо свидетельствует о том, что ВСУ обречены на поражение. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос агентства, а также признал, что это событие станет сдерживающим фактором для конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву. "Прежде всего, было ясно, что украинцы указывали на свою защиту Авдеевки как на доказательство того, что они смогут выстоять или даже одержать победу при достаточной помощи со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Это оказалось иллюзией", — сообщил он агентству. Как отметил Джиральди, ряд конгрессменов после установления российского контроля над Авдеевкой будут указывать на "безнадежность" и "пустую трату денег" предоставления новой финансовой и военной поддержки Украины. "Этого может быть достаточно для гарантии того, что деньги не будут выделены, когда Конгресс возобновит работу через две недели. Это хорошие новости!", — резюмировал он. Провал проекта "Украина"Полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, комментируя достижения российской армии, указывает на признаки провала западного проекта в отношении Украины. "Реалисты ясно увидят, что проект "Украина" является провальным и безнадежным делом, окажут еще большее давление, чтобы избежать дальнейшего финансирования украинской "черной дыры", — сказал он агентству. Эксперт признает, что ряд ярых сторонников военной помощи Украины будут использовать потерю Киевом Авдеевки для призывов к увеличению финансирования, и станут еще сильнее разжигать в США страхи "распада НАТО" и угроз Западной Европе. "Падение Авдеевки — это важный шаг вперед для России и крупная стратегическая потеря для Украины… Ее падение привело к потере западной военной техники и боеприпасов, что поможет обеспечить безопасность Донецка", — добавил он. Расмуссен также отметил, что потеря Киевом Авдеевки "сделает критическое положение Украины более заметным". Помощь США оказалась бесполезнаВоенный аналитик и главный редактор журнала Covert Action Джереми Кумаров, в свою очередь, увязал потерю Авдеевки с бесполезностью американской военной помощь. "Это также подчеркивает бесполезность помощи США", - заявил он, отметив, что освобождение города стало "поворотным моментом" в конфликте на Украине и свидетельством того, что Россия побеждает в конфликте. "Американцы не любят поддерживать терпящее поражение дело, и они устали от этой войны. Им продали пакет лжи, как в случае с Ираком, Афганистаном и другими, и они с опозданием осознали это", - добавил он. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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нато, центральное разведывательное управление (цру), филип джиральди, украина, авдеевка, эрл расмуссен, вооруженные силы украины, в мире