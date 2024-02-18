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В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 18.02.2024 (обновлено: 15:36 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928084834.html
В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева
В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева - РИА Новости, 18.02.2024
В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева
Возвращение Авдеевки — поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики, отступление ВСУ стало явным признаком... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:20
2024-02-18T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
наталья никонорова
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Возвращение Авдеевки — поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики, отступление ВСУ стало явным признаком недееспособности властей Украины, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Возвращение Авдеевки — это поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики. Оставление Авдеевки — явный признак недееспособности военно-политического руководства Украины, акции которого в глазах бывших закадычных друзей Киева стремительно обесцениваются", - сказала политик. По словам законодателя, освобождение Авдеевки несомненно окажет существенное влияние как на расстановку сил, так и на ход боевых действий на Донецком направлении. Так, "противник потерял крупный узел обороны, сооружение которого непрерывно велось с 2015 года, и был вынужден спешно отводить войска на менее приспособленные для обороны позиции", отметила сенатор. "В этих условиях перед нашими войсками открывается реальная перспектива развития наступления в западном направлении с выходом на государственную границу Российской Федерации", - подчеркнула Никонорова. И, хотя противник располагает высокоточным оружием с дальностью поражения свыше 100 километров, "возможность их применения будет существенно ограничена, поскольку увеличение дистанции осложняет условия проведения разведки, корректировки, а также применения ударных БПЛА", заключила она.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, наталья никонорова, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева

Никонорова: отступление ВСУ из Авдеевки показало недееспособность Киева

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Возвращение Авдеевки — поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики, отступление ВСУ стало явным признаком недееспособности властей Украины, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00
"Возвращение Авдеевки — это поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики. Оставление Авдеевки — явный признак недееспособности военно-политического руководства Украины, акции которого в глазах бывших закадычных друзей Киева стремительно обесцениваются", - сказала политик.
По словам законодателя, освобождение Авдеевки несомненно окажет существенное влияние как на расстановку сил, так и на ход боевых действий на Донецком направлении. Так, "противник потерял крупный узел обороны, сооружение которого непрерывно велось с 2015 года, и был вынужден спешно отводить войска на менее приспособленные для обороны позиции", отметила сенатор.
"В этих условиях перед нашими войсками открывается реальная перспектива развития наступления в западном направлении с выходом на государственную границу Российской Федерации", - подчеркнула Никонорова.
И, хотя противник располагает высокоточным оружием с дальностью поражения свыше 100 километров, "возможность их применения будет существенно ограничена, поскольку увеличение дистанции осложняет условия проведения разведки, корректировки, а также применения ударных БПЛА", заключила она.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаНаталья НиконороваВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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