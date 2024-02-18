https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928084834.html

В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева

В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева - РИА Новости, 18.02.2024

В ДНР назвали отступление ВСУ из Авдеевки признаком недееспособности Киева

Возвращение Авдеевки — поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики, отступление ВСУ стало явным признаком... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:20

2024-02-18T15:20

2024-02-18T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

наталья никонорова

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Возвращение Авдеевки — поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики, отступление ВСУ стало явным признаком недееспособности властей Украины, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Возвращение Авдеевки — это поворотный момент в дальнейшем освобождении территории Донецкой Народной Республики. Оставление Авдеевки — явный признак недееспособности военно-политического руководства Украины, акции которого в глазах бывших закадычных друзей Киева стремительно обесцениваются", - сказала политик. По словам законодателя, освобождение Авдеевки несомненно окажет существенное влияние как на расстановку сил, так и на ход боевых действий на Донецком направлении. Так, "противник потерял крупный узел обороны, сооружение которого непрерывно велось с 2015 года, и был вынужден спешно отводить войска на менее приспособленные для обороны позиции", отметила сенатор. "В этих условиях перед нашими войсками открывается реальная перспектива развития наступления в западном направлении с выходом на государственную границу Российской Федерации", - подчеркнула Никонорова. И, хотя противник располагает высокоточным оружием с дальностью поражения свыше 100 километров, "возможность их применения будет существенно ограничена, поскольку увеличение дистанции осложняет условия проведения разведки, корректировки, а также применения ударных БПЛА", заключила она.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, авдеевка, донецкая народная республика, наталья никонорова, вооруженные силы украины, украина