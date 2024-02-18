https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928073751.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки

ВСУ потеряли более 1500 военных при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:05

2024-02-18T14:05

2024-02-18T14:30

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 1500 военных при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны России."17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — уточнили в ведомстве.Там также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика