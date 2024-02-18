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Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 18.02.2024 (обновлено: 14:30 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928073751.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки
ВСУ потеряли более 1500 военных при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:05
2024-02-18T14:30
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 1500 военных при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны России."17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — уточнили в ведомстве.Там также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
россия
авдеевка
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при освобождении Авдеевки

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 1500 военных при освобождении Авдеевки

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 1500 военных при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны России.
"17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — уточнили в ведомстве.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов со стороны Украины.

Там также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.
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