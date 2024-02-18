https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928072622.html
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки
Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, сообщил... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:59
2024-02-18T13:59
2024-02-18T13:59
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
андрей мордвичев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928060850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd4df70e57b2be2b09f08aee3eed2dd8.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В настоящее время министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Песков.Представитель Кремля уточнил, что в списки войдут "бойцы из всех подразделений, которые участвовали там, и наши доблестные летчики"."Обязательно герои нашей операции будут награждены", — добавил Песков.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что, хотя в телеграмме президента, которую тот направил командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву летчики не были упомянуты, "президент особо отмечает наших летчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке".
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928060850_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_aeef6b6228dc2f92cb7cb17431752ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, россия, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, андрей мордвичев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, Андрей Мордвичев, Безопасность
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки
Песков: МО РФ составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки