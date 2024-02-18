https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928072622.html

Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки

Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки

Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, сообщил... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:59

2024-02-18T13:59

2024-02-18T13:59

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

андрей мордвичев

безопасность

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В настоящее время министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Песков.Представитель Кремля уточнил, что в списки войдут "бойцы из всех подразделений, которые участвовали там, и наши доблестные летчики"."Обязательно герои нашей операции будут награждены", — добавил Песков.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что, хотя в телеграмме президента, которую тот направил командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву летчики не были упомянуты, "президент особо отмечает наших летчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке".

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

россия

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авдеевка, россия, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, андрей мордвичев, безопасность