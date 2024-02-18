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Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928072622.html
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки
Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, сообщил... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:59
2024-02-18T13:59
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
андрей мордвичев
безопасность
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В настоящее время министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Песков.Представитель Кремля уточнил, что в списки войдут "бойцы из всех подразделений, которые участвовали там, и наши доблестные летчики"."Обязательно герои нашей операции будут награждены", — добавил Песков.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что, хотя в телеграмме президента, которую тот направил командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву летчики не были упомянуты, "президент особо отмечает наших летчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке".
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка, россия, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, андрей мордвичев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, Андрей Мордвичев, Безопасность
Минобороны составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки

Песков: МО РФ составит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС России на Авдеевском направлении
Боец ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ВС России на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"В настоящее время министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что в списки войдут "бойцы из всех подразделений, которые участвовали там, и наши доблестные летчики".
"Обязательно герои нашей операции будут награждены", — добавил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что, хотя в телеграмме президента, которую тот направил командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву летчики не были упомянуты, "президент особо отмечает наших летчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке".
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДмитрий ПесковВоздушно-космические силы РоссииАндрей МордвичевБезопасность
 
 
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