https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928069831.html

В Госдуме назвали факторы, которые привели к успеху в Авдеевке

В Госдуме назвали факторы, которые привели к успеху в Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024

В Госдуме назвали факторы, которые привели к успеху в Авдеевке

К успеху российских войск в Авдеевке привели выверенная оценка обстановки и грамотное планирование, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Об этом он заявил в... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:39

2024-02-18T13:39

2024-02-18T13:39

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

андрей гурулев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928066941_7:0:2535:1422_1920x0_80_0_0_33dffe52c3af0d198f4e8cf7c80229ad.png

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. К успеху российских войск в Авдеевке привели выверенная оценка обстановки и грамотное планирование, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Об этом он заявил в Telegram-канале.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Хочу представить свое видение нашей победы в Авдеевке. Несомненно, это мощный оперативный успех, об этом говорит соотношение сил и средств у нас и противника. Наша операция проведена крайне достойно. К успеху привели нас крайне точная выверенная оценка обстановки, толковое решение, конечно, грамотное планирование до мелочей", - написал он. По его мнению, успех зависел и от подготовки подразделений и "бесподобной" системы огневого поражения. "Давайте правду скажем, что наконец создана устойчивая система управления. Были проблемы по началу, а сегодня мы имеем резервные каналы связи, защищаем информацию, чтобы противник не мог добраться. Это на сегодня очень большее достижение", - добавил депутат. Гурулев отметил и авиацию, которая "учится", ее обеспечивает оборонно-промышленный комплекс РФ, объем современных и новых средств поражения – "достижение последнего времени, они дали потрясающий эффект". В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, донецкая народная республика, андрей гурулев, безопасность