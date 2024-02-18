https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928066509.html

Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя

Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя - РИА Новости, 18.02.2024

Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя

Освобождение Авдеевки под Донецком войдет в историю, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:20

2024-02-18T13:20

2024-02-18T13:20

специальная военная операция на украине

авдеевка

севастополь

михаил развожаев

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928060850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd4df70e57b2be2b09f08aee3eed2dd8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки под Донецком войдет в историю, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевка наша! Мужество наших бойцов безгранично! Я уверен, что в учебниках истории взятию Авдеевки будет посвящена не одна страница. И, конечно, мы узнаем и будем помнить имена тех Героев, которые пали в боях за Авдеевку. Слава нашим героическим воинам!" - написал Развожаев. Именно из Авдеевки неонацисты терроризировали ни в чем неповинных людей, заявляя всему миру, что Донецк обстреливает сам себя, добавил он. Отныне линия фронта отодвинута от Донецка, написал губернатор, поздравив героических воинов с победой.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

севастополь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, севастополь, михаил развожаев, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф