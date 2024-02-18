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Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928066509.html
Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя
Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя - РИА Новости, 18.02.2024
Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя
Освобождение Авдеевки под Донецком войдет в историю, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:20
2024-02-18T13:20
специальная военная операция на украине
авдеевка
севастополь
михаил развожаев
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки под Донецком войдет в историю, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевка наша! Мужество наших бойцов безгранично! Я уверен, что в учебниках истории взятию Авдеевки будет посвящена не одна страница. И, конечно, мы узнаем и будем помнить имена тех Героев, которые пали в боях за Авдеевку. Слава нашим героическим воинам!" - написал Развожаев. Именно из Авдеевки неонацисты терроризировали ни в чем неповинных людей, заявляя всему миру, что Донецк обстреливает сам себя, добавил он. Отныне линия фронта отодвинута от Донецка, написал губернатор, поздравив героических воинов с победой.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
севастополь
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авдеевка, севастополь, михаил развожаев, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя

Губернатор Севастополя Развожаев: взятие Авдеевки войдет в историю

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ на Авдеевском направлении
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки под Донецком войдет в историю, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00
"Авдеевка наша! Мужество наших бойцов безгранично! Я уверен, что в учебниках истории взятию Авдеевки будет посвящена не одна страница. И, конечно, мы узнаем и будем помнить имена тех Героев, которые пали в боях за Авдеевку. Слава нашим героическим воинам!" - написал Развожаев.
Именно из Авдеевки неонацисты терроризировали ни в чем неповинных людей, заявляя всему миру, что Донецк обстреливает сам себя, добавил он. Отныне линия фронта отодвинута от Донецка, написал губернатор, поздравив героических воинов с победой.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаСевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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