https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928066509.html
Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя
Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя - РИА Новости, 18.02.2024
Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя
Освобождение Авдеевки под Донецком войдет в историю, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:20
2024-02-18T13:20
2024-02-18T13:20
специальная военная операция на украине
авдеевка
севастополь
михаил развожаев
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки под Донецком войдет в историю, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевка наша! Мужество наших бойцов безгранично! Я уверен, что в учебниках истории взятию Авдеевки будет посвящена не одна страница. И, конечно, мы узнаем и будем помнить имена тех Героев, которые пали в боях за Авдеевку. Слава нашим героическим воинам!" - написал Развожаев. Именно из Авдеевки неонацисты терроризировали ни в чем неповинных людей, заявляя всему миру, что Донецк обстреливает сам себя, добавил он. Отныне линия фронта отодвинута от Донецка, написал губернатор, поздравив героических воинов с победой.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взятие Авдеевки войдет в историю, заявил губернатор Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев: взятие Авдеевки войдет в историю