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Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928065556.html
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР - РИА Новости, 18.02.2024
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР
Освобождение Авдеевки жители Донецка ждали более девяти лет, чьи дома ранее обстреливали из этого города боевики националистических батальонов ВСУ, заявил... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:17
2024-02-18T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецк
александр волошин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Освобождение Авдеевки жители Донецка ждали более девяти лет, чьи дома ранее обстреливали из этого города боевики националистических батальонов ВСУ, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в Telegram-канале. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Вчера российская армия сломила сопротивление подразделений ВСУ, удерживавших Авдеевку, и город был освобожден от власти преступного киевского режима. Неотъемлемая часть Донбасса, город-спутник Донецка, вернулся на свою Родину – в Россию", - написал политик. По его словам, "более девяти лет этот день ждали жители Донецка, чьи жилые кварталы обстреливали из захваченной ими Авдеевки боевики националистических батальонов".
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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безопасность, авдеевка, донецк, александр волошин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецк, Александр Волошин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР

Волошин: неотъемлемая часть Донбасса, Авдеевка вернулась на родину, в Россию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота российских военнослужащих в зоне спецоперации
Работа российских военнослужащих в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Работа российских военнослужащих в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Освобождение Авдеевки жители Донецка ждали более девяти лет, чьи дома ранее обстреливали из этого города боевики националистических батальонов ВСУ, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в Telegram-канале.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00
"Вчера российская армия сломила сопротивление подразделений ВСУ, удерживавших Авдеевку, и город был освобожден от власти преступного киевского режима. Неотъемлемая часть Донбасса, город-спутник Донецка, вернулся на свою Родину – в Россию", - написал политик.
По его словам, "более девяти лет этот день ждали жители Донецка, чьи жилые кварталы обстреливали из захваченной ими Авдеевки боевики националистических батальонов".
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкАлександр ВолошинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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