https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928065556.html
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР - РИА Новости, 18.02.2024
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР
Освобождение Авдеевки жители Донецка ждали более девяти лет, чьи дома ранее обстреливали из этого города боевики националистических батальонов ВСУ, заявил... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:17
2024-02-18T13:17
2024-02-18T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецк
александр волошин
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Освобождение Авдеевки жители Донецка ждали более девяти лет, чьи дома ранее обстреливали из этого города боевики националистических батальонов ВСУ, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в Telegram-канале. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Вчера российская армия сломила сопротивление подразделений ВСУ, удерживавших Авдеевку, и город был освобожден от власти преступного киевского режима. Неотъемлемая часть Донбасса, город-спутник Донецка, вернулся на свою Родину – в Россию", - написал политик. По его словам, "более девяти лет этот день ждали жители Донецка, чьи жилые кварталы обстреливали из захваченной ими Авдеевки боевики националистических батальонов".
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецк, Александр Волошин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР
Волошин: неотъемлемая часть Донбасса, Авдеевка вернулась на родину, в Россию