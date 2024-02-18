https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928065556.html

Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР

Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР - РИА Новости, 18.02.2024

Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР

Освобождение Авдеевки жители Донецка ждали более девяти лет, чьи дома ранее обстреливали из этого города боевики националистических батальонов ВСУ, заявил... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:17

2024-02-18T13:17

2024-02-18T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецк

александр волошин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928060275_0:146:3017:1843_1920x0_80_0_0_0e002bef266b71b540a32c6285482a25.jpg

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Освобождение Авдеевки жители Донецка ждали более девяти лет, чьи дома ранее обстреливали из этого города боевики националистических батальонов ВСУ, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в Telegram-канале. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Вчера российская армия сломила сопротивление подразделений ВСУ, удерживавших Авдеевку, и город был освобожден от власти преступного киевского режима. Неотъемлемая часть Донбасса, город-спутник Донецка, вернулся на свою Родину – в Россию", - написал политик. По его словам, "более девяти лет этот день ждали жители Донецка, чьи жилые кварталы обстреливали из захваченной ими Авдеевки боевики националистических батальонов".

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, донецк, александр волошин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф