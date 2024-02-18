https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928064730.html

В ДНР рассказали, как командование ВСУ бежало из Авдеевки

В ДНР рассказали, как командование ВСУ бежало из Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

В ДНР рассказали, как командование ВСУ бежало из Авдеевки

Украинские военные в Авдеевке были без связи и не знали о том, что взяты в окружение, их командование сбежало, спасая собственные жизни, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:11

2024-02-18T13:11

2024-02-18T13:11

специальная военная операция на украине

авдеевка

ян гагин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные в Авдеевке были без связи и не знали о том, что взяты в окружение, их командование сбежало, спасая собственные жизни, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин со ссылкой на пленных. В субботу в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Есть предположение, что командование группировки ВСУ в Авдеевке специально оставило бойцов без раций и генераторов, чтобы они не знали об отходе остальных частей. Многие пленные, которых уже удалось допросить, даже не были в курсе, что они находились в окружении", - рассказал Гагин агентству. Он подчеркнул, что таким образом командование украинских войск в первую очередь пыталось спастись самостоятельно. "Это в традициях командиров укронацистов: бросать раненых и целые подразделения, выгадывая время, чтобы спасти свои шкуры... В Авдеевке были и наемники и, вероятно, другие иностранные специалисты и советники из стран НАТО, чьи жизни при отступлении оказались ценнее жизней брошенных украинских солдат", - заявил Гагин. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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авдеевка, ян гагин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность