В ДНР рассказали, как командование ВСУ бежало из Авдеевки
Гагин: украинские военные в Авдеевке не знали, что находятся в окружении
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные в Авдеевке были без связи и не знали о том, что взяты в окружение, их командование сбежало, спасая собственные жизни, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин со ссылкой на пленных.
В субботу в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
"Есть предположение, что командование группировки ВСУ в Авдеевке специально оставило бойцов без раций и генераторов, чтобы они не знали об отходе остальных частей. Многие пленные, которых уже удалось допросить, даже не были в курсе, что они находились в окружении", - рассказал Гагин агентству.
Он подчеркнул, что таким образом командование украинских войск в первую очередь пыталось спастись самостоятельно.
"Это в традициях командиров укронацистов: бросать раненых и целые подразделения, выгадывая время, чтобы спасти свои шкуры... В Авдеевке были и наемники и, вероятно, другие иностранные специалисты и советники из стран НАТО, чьи жизни при отступлении оказались ценнее жизней брошенных украинских солдат", - заявил Гагин.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.