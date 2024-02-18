https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928057526.html
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке
Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:20
2024-02-18T12:20
2024-02-18T12:20
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше", - заявил изданию неназванный сержант ВСУ. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/vsu-1927978102.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке
Mundo: сержант ВСУ заявил, что Киеву надо было раньше вывести войска из Авдеевки