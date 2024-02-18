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Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928057526.html
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке
Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:20
2024-02-18T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше", - заявил изданию неназванный сержант ВСУ. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/vsu-1927978102.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке

Mundo: сержант ВСУ заявил, что Киеву надо было раньше вывести войска из Авдеевки

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ
Вчера, 17:52
"Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше", - заявил изданию неназванный сержант ВСУ.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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