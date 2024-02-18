https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928057526.html

Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке

Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024

Украинский военный рассказал испанскому СМИ об ошибке ВСУ в Авдеевке

Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:20

2024-02-18T12:20

2024-02-18T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше", - заявил изданию неназванный сержант ВСУ. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/vsu-1927978102.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины