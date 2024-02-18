https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928056689.html

Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом

Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом - РИА Новости, 18.02.2024

Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом

Взятие Авдеевки - это победа России в информационной войне с Западом и критическая точка для будущего поражения Украины, считает депутат Госдумы Мария Бутина. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:13

2024-02-18T12:13

2024-02-18T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

украина

артемовск

мария бутина

александр сырский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896946708_505:0:1738:693_1920x0_80_0_0_146e2fcc6ee2c9db00fec1923562bdca.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взятие Авдеевки - это победа России в информационной войне с Западом и критическая точка для будущего поражения Украины, считает депутат Госдумы Мария Бутина. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Взятие Авдеевки - это фундаментально важный элемент для нашей борьбы с Западом. Несмотря на то, что информационную повестку пытались перебить различными инфоповодами, западные СМИ всё равно пишут о том, что взятие нами Авдеевки - это критическая точка для будущего поражения Украины, это снижение морального духа... Это наша победа в информационной войне", - сказала Бутина РИА Новости. По словам депутата, западные СМИ уже признают тот факт, что Украина проигрывает в конфликте. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, украина, артемовск, мария бутина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф