Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом
Бутина: взятие Авдеевки стало победой России в информационной войне с Западом
© Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Марии БутинойМария Бутина
© Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Марии Бутиной
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взятие Авдеевки - это победа России в информационной войне с Западом и критическая точка для будущего поражения Украины, считает депутат Госдумы Мария Бутина.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
"Взятие Авдеевки - это фундаментально важный элемент для нашей борьбы с Западом. Несмотря на то, что информационную повестку пытались перебить различными инфоповодами, западные СМИ всё равно пишут о том, что взятие нами Авдеевки - это критическая точка для будущего поражения Украины, это снижение морального духа... Это наша победа в информационной войне", - сказала Бутина РИА Новости.
По словам депутата, западные СМИ уже признают тот факт, что Украина проигрывает в конфликте.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.