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Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 18.02.2024 (обновлено: 13:46 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928056689.html
Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом
Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом - РИА Новости, 18.02.2024
Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом
Взятие Авдеевки - это победа России в информационной войне с Западом и критическая точка для будущего поражения Украины, считает депутат Госдумы Мария Бутина. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:13
2024-02-18T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
украина
артемовск
мария бутина
александр сырский
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взятие Авдеевки - это победа России в информационной войне с Западом и критическая точка для будущего поражения Украины, считает депутат Госдумы Мария Бутина. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Взятие Авдеевки - это фундаментально важный элемент для нашей борьбы с Западом. Несмотря на то, что информационную повестку пытались перебить различными инфоповодами, западные СМИ всё равно пишут о том, что взятие нами Авдеевки - это критическая точка для будущего поражения Украины, это снижение морального духа... Это наша победа в информационной войне", - сказала Бутина РИА Новости. По словам депутата, западные СМИ уже признают тот факт, что Украина проигрывает в конфликте. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
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безопасность, авдеевка, украина, артемовск, мария бутина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Украина, Артемовск, Мария Бутина, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бутина назвала взятие Авдеевки победой в информационной войне с Западом

Бутина: взятие Авдеевки стало победой России в информационной войне с Западом

© Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Марии БутинойМария Бутина
Мария Бутина
© Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Марии Бутиной
Мария Бутина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взятие Авдеевки - это победа России в информационной войне с Западом и критическая точка для будущего поражения Украины, считает депутат Госдумы Мария Бутина.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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"Взятие Авдеевки - это фундаментально важный элемент для нашей борьбы с Западом. Несмотря на то, что информационную повестку пытались перебить различными инфоповодами, западные СМИ всё равно пишут о том, что взятие нами Авдеевки - это критическая точка для будущего поражения Украины, это снижение морального духа... Это наша победа в информационной войне", - сказала Бутина РИА Новости.
По словам депутата, западные СМИ уже признают тот факт, что Украина проигрывает в конфликте.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаУкраинаАртемовскМария БутинаАлександр СырскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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