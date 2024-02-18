https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928036241.html

В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии

В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии - РИА Новости, 18.02.2024

В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал освобождение Авдеевки настоящим подвигом российской армии и победой на пути освобождения российских... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:23

2024-02-18T09:23

2024-02-18T09:23

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецк

госдума рф

вооруженные силы украины

республика крым

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал освобождение Авдеевки настоящим подвигом российской армии и победой на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевка — это настоящий подвиг российской армии. Для нас, российских граждан, это очередная победа, победа на пути освобождения Украина от нацизма, на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, Авдеевка являлась чрезвычайно важным укрепрайоном ВСУ. "Очень много лет при помощи этого кулака киевские власти наносили удары по мирному Донецку. Теперь такую возможность у нацистов отобрали. Авдеевка позволяла всушникам стрелять по Донецку из ствольной артиллерии, то есть, для того, чтобы бомбить город, не нужны были даже ракеты. К тому же Авдеевка укреплялась на протяжении восьми лет, там целые подземные города, линия окопов, блиндажей, капониров, минные поля", - подчеркнул Бабашов.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

донецк

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, донецк, госдума рф, вооруженные силы украины, республика крым, вооруженные силы рф