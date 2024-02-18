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В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928036241.html
В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии
В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии - РИА Новости, 18.02.2024
В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал освобождение Авдеевки настоящим подвигом российской армии и победой на пути освобождения российских... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:23
2024-02-18T09:23
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецк
госдума рф
вооруженные силы украины
республика крым
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал освобождение Авдеевки настоящим подвигом российской армии и победой на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевка — это настоящий подвиг российской армии. Для нас, российских граждан, это очередная победа, победа на пути освобождения Украина от нацизма, на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, Авдеевка являлась чрезвычайно важным укрепрайоном ВСУ. "Очень много лет при помощи этого кулака киевские власти наносили удары по мирному Донецку. Теперь такую возможность у нацистов отобрали. Авдеевка позволяла всушникам стрелять по Донецку из ствольной артиллерии, то есть, для того, чтобы бомбить город, не нужны были даже ракеты. К тому же Авдеевка укреплялась на протяжении восьми лет, там целые подземные города, линия окопов, блиндажей, капониров, минные поля", - подчеркнул Бабашов.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
донецк
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безопасность, авдеевка, донецк, госдума рф, вооруженные силы украины, республика крым, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецк, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Вооруженные силы РФ
В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии

Депутат Госдумы от Крыма Бабашов назвал взятие Авдеевки настоящим подвигом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ на Авдеевском направлении
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал освобождение Авдеевки настоящим подвигом российской армии и победой на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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"Авдеевка — это настоящий подвиг российской армии. Для нас, российских граждан, это очередная победа, победа на пути освобождения Украина от нацизма, на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов", - сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, Авдеевка являлась чрезвычайно важным укрепрайоном ВСУ.
"Очень много лет при помощи этого кулака киевские власти наносили удары по мирному Донецку. Теперь такую возможность у нацистов отобрали. Авдеевка позволяла всушникам стрелять по Донецку из ствольной артиллерии, то есть, для того, чтобы бомбить город, не нужны были даже ракеты. К тому же Авдеевка укреплялась на протяжении восьми лет, там целые подземные города, линия окопов, блиндажей, капониров, минные поля", - подчеркнул Бабашов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкГосдума РФВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымВооруженные силы РФ
 
 
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