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Рогов прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928033553.html
Рогов прокомментировал взятие Авдеевки
Рогов прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Рогов прокомментировал взятие Авдеевки
Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки большим шагом вперед в деле обеспечения... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:04
2024-02-18T09:04
специальная военная операция на украине
авдеевка
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки большим шагом вперед в деле обеспечения безопасности Донецка и эмоциональным сломом противника. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии. Именно Авдеевка методично и дольше всего - на протяжении восьми лет - готовилась врагом к обороне, и сегодня она открывает нашей армии путь к дальнейшему освобождению оккупированных украинскими нацистами территорий", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, взятие Авдеевки остудит пыл западных стран и ослабит их стремление поддерживать киевский режим, оказывая ему финансовую и военную помощь. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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авдеевка, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Рогов прокомментировал взятие Авдеевки

Рогов назвал взятие Авдеевки большим шагом вперед

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки большим шагом вперед в деле обеспечения безопасности Донецка и эмоциональным сломом противника.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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"Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии. Именно Авдеевка методично и дольше всего - на протяжении восьми лет - готовилась врагом к обороне, и сегодня она открывает нашей армии путь к дальнейшему освобождению оккупированных украинскими нацистами территорий", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, взятие Авдеевки остудит пыл западных стран и ослабит их стремление поддерживать киевский режим, оказывая ему финансовую и военную помощь.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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