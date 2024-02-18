Рогов прокомментировал взятие Авдеевки
Рогов назвал взятие Авдеевки большим шагом вперед
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки большим шагом вперед в деле обеспечения безопасности Донецка и эмоциональным сломом противника.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
"Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии. Именно Авдеевка методично и дольше всего - на протяжении восьми лет - готовилась врагом к обороне, и сегодня она открывает нашей армии путь к дальнейшему освобождению оккупированных украинскими нацистами территорий", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, взятие Авдеевки остудит пыл западных стран и ослабит их стремление поддерживать киевский режим, оказывая ему финансовую и военную помощь.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.