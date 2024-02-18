https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928033553.html

Рогов прокомментировал взятие Авдеевки

Рогов прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Рогов прокомментировал взятие Авдеевки

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки большим шагом вперед в деле обеспечения... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:04

2024-02-18T09:04

2024-02-18T09:04

специальная военная операция на украине

авдеевка

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки большим шагом вперед в деле обеспечения безопасности Донецка и эмоциональным сломом противника. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии. Именно Авдеевка методично и дольше всего - на протяжении восьми лет - готовилась врагом к обороне, и сегодня она открывает нашей армии путь к дальнейшему освобождению оккупированных украинскими нацистами территорий", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, взятие Авдеевки остудит пыл западных стран и ослабит их стремление поддерживать киевский режим, оказывая ему финансовую и военную помощь. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, украинской операцией там тогда командовал в том числе Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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авдеевка, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф