https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928019252.html
Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением
Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением - РИА Новости, 18.02.2024
Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением
Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил Авдеевку с освобождением от украинских карателей и возвращением домой. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:17
2024-02-18T02:17
2024-02-18T02:17
специальная военная операция на украине
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил Авдеевку с освобождением от украинских карателей и возвращением домой. Минобороны РФ в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевку можно поздравить. Город наш. Он освобожден от украинских карателей и возвращается домой. Теперь с него боевики не смогут обстреливать мирные улицы Донецка", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, остатки украинских войск хаотично бежали с города. "Но ушли, скорее всего, не все. Похоже, уже в ближайшие дни мы станем свидетелями массовой сдачи в плен оставшихся в живых украинских боевиков", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
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Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением
Константинов: Авдеевка освобождена от карателей и возвращается домой