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Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928019252.html
Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением
Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением - РИА Новости, 18.02.2024
Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением
Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил Авдеевку с освобождением от украинских карателей и возвращением домой. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:17
2024-02-18T02:17
специальная военная операция на украине
владимир константинов
владимир путин
авдеевка
республика крым
донецкая народная республика
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил Авдеевку с освобождением от украинских карателей и возвращением домой. Минобороны РФ в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевку можно поздравить. Город наш. Он освобожден от украинских карателей и возвращается домой. Теперь с него боевики не смогут обстреливать мирные улицы Донецка", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, остатки украинских войск хаотично бежали с города. "Но ушли, скорее всего, не все. Похоже, уже в ближайшие дни мы станем свидетелями массовой сдачи в плен оставшихся в живых украинских боевиков", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html
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авдеевка
республика крым
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владимир константинов, владимир путин, авдеевка, республика крым, донецкая народная республика, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Владимир Путин, Авдеевка, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением

Константинов: Авдеевка освобождена от карателей и возвращается домой

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил Авдеевку с освобождением от украинских карателей и возвращением домой.
Минобороны РФ в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
00:27
"Авдеевку можно поздравить. Город наш. Он освобожден от украинских карателей и возвращается домой. Теперь с него боевики не смогут обстреливать мирные улицы Донецка", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, остатки украинских войск хаотично бежали с города.
"Но ушли, скорее всего, не все. Похоже, уже в ближайшие дни мы станем свидетелями массовой сдачи в плен оставшихся в живых украинских боевиков", - подчеркнул Константинов.
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновВладимир ПутинАвдеевкаРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
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