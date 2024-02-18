https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928019252.html

Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением

Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением - РИА Новости, 18.02.2024

Глава парламента Крыма поздравил Авдеевку с освобождением

Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил Авдеевку с освобождением от украинских карателей и возвращением домой. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T02:17

2024-02-18T02:17

2024-02-18T02:17

специальная военная операция на украине

владимир константинов

владимир путин

авдеевка

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донецкая народная республика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил Авдеевку с освобождением от украинских карателей и возвращением домой. Минобороны РФ в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Авдеевку можно поздравить. Город наш. Он освобожден от украинских карателей и возвращается домой. Теперь с него боевики не смогут обстреливать мирные улицы Донецка", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, остатки украинских войск хаотично бежали с города. "Но ушли, скорее всего, не все. Похоже, уже в ближайшие дни мы станем свидетелями массовой сдачи в плен оставшихся в живых украинских боевиков", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html

авдеевка

республика крым

донецкая народная республика

россия

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владимир константинов, владимир путин, авдеевка, республика крым, донецкая народная республика, россия, общество