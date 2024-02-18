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ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 18.02.2024 (обновлено: 09:34 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928017368.html
ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны
ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны - РИА Новости, 18.02.2024
ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны
Украинские войска начали бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T01:50
2024-02-18T09:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
игорь конашенков
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска начали бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.&quot;Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки&quot;, — сказал он.По словам Конашенкова, сейчас российские войска проводят окончательную зачистку города от украинских боевиков и блокируют подразделения ВСУ, засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате.Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины, заключил представитель Минобороны.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.До этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе из города украинских подразделений. Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.По данным Минобороны, потери противника в боях за город за последние сутки превысили 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html
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Конашенков о взятии под контроль Авдеевки
Конашенков о взятии под контроль Авдеевки
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, игорь конашенков, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Игорь Конашенков, Александр Сырский
ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны

Минобороны: Сырский приказал оставить Авдеевку после начала бегства ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска начали бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«

"Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки", — сказал он.

По словам Конашенкова, сейчас российские войска проводят окончательную зачистку города от украинских боевиков и блокируют подразделения ВСУ, засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины, заключил представитель Минобороны.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
До этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе из города украинских подразделений. Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
По данным Минобороны, потери противника в боях за город за последние сутки превысили 1,5 тысячи военнослужащих.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
00:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковАлександр Сырский
 
 
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