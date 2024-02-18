https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928017368.html

ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны

ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны - РИА Новости, 18.02.2024

ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны

Украинские войска начали бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T01:50

2024-02-18T01:50

2024-02-18T09:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

игорь конашенков

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска начали бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки", — сказал он.По словам Конашенкова, сейчас российские войска проводят окончательную зачистку города от украинских боевиков и блокируют подразделения ВСУ, засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате.Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины, заключил представитель Минобороны.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.До этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе из города украинских подразделений. Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.По данным Минобороны, потери противника в боях за город за последние сутки превысили 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html

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донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, игорь конашенков, александр сырский