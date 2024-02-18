ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством, сообщило Минобороны
Минобороны: Сырский приказал оставить Авдеевку после начала бегства ВСУ
© AP Photo / LibkosВСУ
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска начали бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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"Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки", — сказал он.
По словам Конашенкова, сейчас российские войска проводят окончательную зачистку города от украинских боевиков и блокируют подразделения ВСУ, засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины, заключил представитель Минобороны.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
До этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе из города украинских подразделений. Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи Авдеевки отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
По данным Минобороны, потери противника в боях за город за последние сутки превысили 1,5 тысячи военнослужащих.