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Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 18.02.2024 (обновлено: 23:43 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины
Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины - РИА Новости, 18.02.2024
Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины
Армения не является союзником России в украинском вопросе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T23:30
2024-02-18T23:43
специальная военная операция на украине
россия
армения
украина
никол пашинян
владимир путин
нато
снг
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ЕРЕВАН, 18 фев - РИА Новости. Армения не является союзником России в украинском вопросе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Я очень давно говорил, что в украинском вопросе Армения не является союзником России, и это наша искренняя позиция. В первый раз я сказал об этом два года назад", - заявил Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Германии. Он выразил сожаление, что Ереван "не может оказывать какое-либо влияние на ситуацию". По его мнению, Алма-Атинская декларация 1991 года о создании СНГ должна действовать и в ситуации на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240211/pashinyan-1926749631.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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россия, армения, украина, никол пашинян, владимир путин, нато, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Армения, Украина, Никол Пашинян, Владимир Путин, НАТО, СНГ, В мире
Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины

Премьер Пашинян: Армения не является союзником России по украинскому вопросу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 фев - РИА Новости. Армения не является союзником России в украинском вопросе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Я очень давно говорил, что в украинском вопросе Армения не является союзником России, и это наша искренняя позиция. В первый раз я сказал об этом два года назад", - заявил Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Германии.
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Он выразил сожаление, что Ереван "не может оказывать какое-либо влияние на ситуацию". По его мнению, Алма-Атинская декларация 1991 года о создании СНГ должна действовать и в ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАрменияУкраинаНикол ПашинянВладимир ПутинНАТОСНГВ мире
 
 
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