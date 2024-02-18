https://ria.ru/20240218/arest-1928012414.html
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций - РИА Новости, 18.02.2024
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций
Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:34
2024-02-18T00:34
2024-02-18T00:34
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде. Там уточнили, что их признали виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
https://ria.ru/20240216/aktsiya-1927861877.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций
Суд в Москве арестовал на 15 суток трех участников несогласованных акций
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Там уточнили, что их признали виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).