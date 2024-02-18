https://ria.ru/20240218/arest-1928012414.html

Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций

Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций - РИА Новости, 18.02.2024

Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T00:34

2024-02-18T00:34

2024-02-18T00:34

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россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде. Там уточнили, что их признали виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

https://ria.ru/20240216/aktsiya-1927861877.html

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происшествия, москва, россия