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Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций - РИА Новости, 18.02.2024
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00:34 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/arest-1928012414.html
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций - РИА Новости, 18.02.2024
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций
Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:34
2024-02-18T00:34
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде. Там уточнили, что их признали виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций

Суд в Москве арестовал на 15 суток трех участников несогласованных акций

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал трех участников несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
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Там уточнили, что их признали виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
 
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