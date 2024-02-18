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Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2024
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18:41 18.02.2024 (обновлено: 18:51 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/apple-1928107636.html
Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ
Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2024
Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ
ЕС планирует наложить первый в истории штраф на корпорацию Apple на 500 миллионов евро за нарушение закона о доступе к стриминговым сервисам, пишет Financial... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T18:41
2024-02-18T18:51
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЕС планирует наложить первый в истории штраф на корпорацию Apple на 500 миллионов евро за нарушение закона о доступе к стриминговым сервисам, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников.По информации издания, Еврокомиссия выясняла, заблокировала ли Apple возможность приложениям сообщать пользователям iPhone о "более дешевых альтернативах" для доступа к подпискам на музыку вне App Store. Как уточняется, расследование стартовало после того, как Spotify подал жалобу регулирующим органам Евросоюза в 2019 году."Штраф, который составит около 500 миллионов евро и который может быть объявлен в начале следующего месяца, является кульминацией антимонопольного расследования ЕК по вопросу о том, использовала ли Apple свою собственную платформу, чтобы отдать предпочтение своим сервисам перед услугами конкурентов", - говорится в статье.Собеседники газеты пояснили, что ЕК признает действия Apple незаконными и несоответствующими правилам блока по усилению конкуренции на рынке. Источники также заявили, что Брюссель обвинит американскую компанию в "злоупотреблении своим влиятельным положением" и навязывании конкурентам антиконкурентной торговой практики. "Брюссель запретит практику компании (Apple -ред.) блокировать музыкальные сервисы, позволяющие переключаться на более дешевые сервисы", - добавило издание.
https://ria.ru/20240215/apple-1927636845.html
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брюссель, евросоюз, еврокомиссия, технологии, в мире
Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Технологии, В мире
Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ

FT: ЕС оштрафует Apple на €500 млн за нарушение закона о музыкальных сервисах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЕС планирует наложить первый в истории штраф на корпорацию Apple на 500 миллионов евро за нарушение закона о доступе к стриминговым сервисам, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников.
По информации издания, Еврокомиссия выясняла, заблокировала ли Apple возможность приложениям сообщать пользователям iPhone о "более дешевых альтернативах" для доступа к подпискам на музыку вне App Store. Как уточняется, расследование стартовало после того, как Spotify подал жалобу регулирующим органам Евросоюза в 2019 году.
"Штраф, который составит около 500 миллионов евро и который может быть объявлен в начале следующего месяца, является кульминацией антимонопольного расследования ЕК по вопросу о том, использовала ли Apple свою собственную платформу, чтобы отдать предпочтение своим сервисам перед услугами конкурентов", - говорится в статье.
Собеседники газеты пояснили, что ЕК признает действия Apple незаконными и несоответствующими правилам блока по усилению конкуренции на рынке. Источники также заявили, что Брюссель обвинит американскую компанию в "злоупотреблении своим влиятельным положением" и навязывании конкурентам антиконкурентной торговой практики.
"Брюссель запретит практику компании (Apple -ред.) блокировать музыкальные сервисы, позволяющие переключаться на более дешевые сервисы", - добавило издание.
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