https://ria.ru/20240218/apple-1928107636.html

Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ

Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2024

Apple оштрафуют за нарушение закона о музыкальных сервисах, пишут СМИ

ЕС планирует наложить первый в истории штраф на корпорацию Apple на 500 миллионов евро за нарушение закона о доступе к стриминговым сервисам, пишет Financial... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T18:41

2024-02-18T18:41

2024-02-18T18:51

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еврокомиссия

технологии

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЕС планирует наложить первый в истории штраф на корпорацию Apple на 500 миллионов евро за нарушение закона о доступе к стриминговым сервисам, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников.По информации издания, Еврокомиссия выясняла, заблокировала ли Apple возможность приложениям сообщать пользователям iPhone о "более дешевых альтернативах" для доступа к подпискам на музыку вне App Store. Как уточняется, расследование стартовало после того, как Spotify подал жалобу регулирующим органам Евросоюза в 2019 году."Штраф, который составит около 500 миллионов евро и который может быть объявлен в начале следующего месяца, является кульминацией антимонопольного расследования ЕК по вопросу о том, использовала ли Apple свою собственную платформу, чтобы отдать предпочтение своим сервисам перед услугами конкурентов", - говорится в статье.Собеседники газеты пояснили, что ЕК признает действия Apple незаконными и несоответствующими правилам блока по усилению конкуренции на рынке. Источники также заявили, что Брюссель обвинит американскую компанию в "злоупотреблении своим влиятельным положением" и навязывании конкурентам антиконкурентной торговой практики. "Брюссель запретит практику компании (Apple -ред.) блокировать музыкальные сервисы, позволяющие переключаться на более дешевые сервисы", - добавило издание.

https://ria.ru/20240215/apple-1927636845.html

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брюссель, евросоюз, еврокомиссия, технологии, в мире