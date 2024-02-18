https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html

Эстония признала законность российских требований по замороженным активам

Эстония признала законность российских требований по замороженным активам - РИА Новости, 19.02.2024

Эстония признала законность российских требований по замороженным активам

У России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Welt. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-18T22:07

2024-02-18T22:07

2024-02-19T08:59

в мире

украина

россия

кайя каллас

нато

сергей лавров

мария захарова

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846849573_0:179:3108:1927_1920x0_80_0_0_22084c0e3dfafb947d00d3d00936a53e.jpg

БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. У России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Welt."Очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине. Поэтому у Украины есть легитимные требования к России. Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги", — сказала глава правительства.Каллас уточнила, что решением по замороженным в Евросоюзе активам могло бы стать одновременное урегулирования требований Киева и Москвы — о восстановлении пострадавшей от конфликта страны и возврате российских средств.Премьер-министр Эстонии добавила, что в стране разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов. Она не уточнила детали плана, но подчеркнула, что необходимо найти вариант выхода из ситуации, который не ляжет бременем на европейских налогоплательщиков.После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о золотовалютных резервах на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.

https://ria.ru/20240217/vosstanovlenie-1927968375.html

https://ria.ru/20240213/aktivy-1927012008.html

украина

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, кайя каллас, нато, сергей лавров, мария захарова, эстония, санкции в отношении россии, g7, евросоюз