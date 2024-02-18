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Эстония признала законность российских требований по замороженным активам - РИА Новости, 19.02.2024
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22:07 18.02.2024 (обновлено: 08:59 19.02.2024)
https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html
Эстония признала законность российских требований по замороженным активам
Эстония признала законность российских требований по замороженным активам - РИА Новости, 19.02.2024
Эстония признала законность российских требований по замороженным активам
У России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Welt. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-18T22:07
2024-02-19T08:59
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. У России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Welt."Очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине. Поэтому у Украины есть легитимные требования к России. Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги", — сказала глава правительства.Каллас уточнила, что решением по замороженным в Евросоюзе активам могло бы стать одновременное урегулирования требований Киева и Москвы — о восстановлении пострадавшей от конфликта страны и возврате российских средств.Премьер-министр Эстонии добавила, что в стране разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов. Она не уточнила детали плана, но подчеркнула, что необходимо найти вариант выхода из ситуации, который не ляжет бременем на европейских налогоплательщиков.После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о золотовалютных резервах на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.
https://ria.ru/20240217/vosstanovlenie-1927968375.html
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в мире, украина, россия, кайя каллас, нато, сергей лавров, мария захарова, эстония, санкции в отношении россии, g7, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Кайя Каллас, НАТО, Сергей Лавров, Мария Захарова, Эстония, Санкции в отношении России, G7, Евросоюз
Эстония признала законность российских требований по замороженным активам

Премьер Эстонии Каллас признала законность требования РФ по замороженным активам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУ здания посольства Эстонии
У здания посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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У здания посольства Эстонии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. У России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Welt.
«
"Очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине. Поэтому у Украины есть легитимные требования к России. Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги", — сказала глава правительства.
Каллас уточнила, что решением по замороженным в Евросоюзе активам могло бы стать одновременное урегулирования требований Киева и Москвы — о восстановлении пострадавшей от конфликта страны и возврате российских средств.
Премьер-министр Эстонии добавила, что в стране разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов. Она не уточнила детали плана, но подчеркнула, что необходимо найти вариант выхода из ситуации, который не ляжет бременем на европейских налогоплательщиков.
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В недавнем интервью агентству Bloomberg Каллас заявила, что ЕС должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму сто миллиардов евро, чтобы стимулировать развитие оборонной промышленности и "сделать больше" для поставок оружия Украине. По данным газеты Financial Times, западные страны собираются выпускать долговые обязательства, чтобы помочь финансировать Киев, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.

После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о золотовалютных резервах на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.
В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.
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В миреУкраинаРоссияКайя КалласНАТОСергей ЛавровМария ЗахароваЭстонияСанкции в отношении РоссииG7Евросоюз
 
 
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