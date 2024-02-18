https://ria.ru/20240218/akkaunt-1928129736.html
Украинские СМИ заявили о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке
Украинские СМИ заявили о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Украинские СМИ заявили о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке
Издание "Украинская правда" заявило о непричастности к публикации на своей странице в соцсети Х информации о разгроме в Авдеевке элитных подразделений ВСУ,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T22:35
2024-02-18T22:35
2024-02-18T22:36
специальная военная операция на украине
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авдеевка
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Издание "Украинская правда" заявило о непричастности к публикации на своей странице в соцсети Х информации о разгроме в Авдеевке элитных подразделений ВСУ, утверждает, что аккаунт взломали. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "В воскресенье вечером редакция потеряла доступ к аккаунту в соцсети Х, а на странице начали появляться фейки. В частности, там появилась фейковая информация о якобы разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Мы пытаемся восстановить доступ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. На странице "Украинской правды" в соцсети Х один из последних постов – о том, что в Авдеевке убито более 1,5 тысячи украинских военных, сотни взяты в плен. Издание свою причастность к опубликованной информации отрицает. Также о взломе и размещении подобной информации сообщило украинское издание "Лига". "На сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был взломан неизвестными. Фейковая новость была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте LIGA.net в соцсети Х", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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РИА Новости
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в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика
Украинские СМИ заявили о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке
"Украинская правда" заявила о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Издание "Украинская правда
" заявило о непричастности к публикации на своей странице в соцсети Х информации о разгроме в Авдеевке элитных подразделений ВСУ, утверждает, что аккаунт взломали.
В субботу в Минобороны РФ
сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР
. Президент России Владимир Путин
поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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"В воскресенье вечером редакция потеряла доступ к аккаунту в соцсети Х, а на странице начали появляться фейки. В частности, там появилась фейковая информация о якобы разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Мы пытаемся восстановить доступ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
На странице "Украинской правды" в соцсети Х один из последних постов – о том, что в Авдеевке убито более 1,5 тысячи украинских военных, сотни взяты в плен. Издание свою причастность к опубликованной информации отрицает.
Также о взломе и размещении подобной информации сообщило украинское издание "Лига".
"На сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был взломан неизвестными. Фейковая новость была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте LIGA.net в соцсети Х", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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