https://ria.ru/20240218/akkaunt-1928129736.html

Украинские СМИ заявили о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке

Украинские СМИ заявили о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024

Украинские СМИ заявили о взломе аккаунта в соцсети с материалом об Авдеевке

Издание "Украинская правда" заявило о непричастности к публикации на своей странице в соцсети Х информации о разгроме в Авдеевке элитных подразделений ВСУ,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T22:35

2024-02-18T22:35

2024-02-18T22:36

специальная военная операция на украине

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авдеевка

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Издание "Украинская правда" заявило о непричастности к публикации на своей странице в соцсети Х информации о разгроме в Авдеевке элитных подразделений ВСУ, утверждает, что аккаунт взломали. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "В воскресенье вечером редакция потеряла доступ к аккаунту в соцсети Х, а на странице начали появляться фейки. В частности, там появилась фейковая информация о якобы разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Мы пытаемся восстановить доступ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. На странице "Украинской правды" в соцсети Х один из последних постов – о том, что в Авдеевке убито более 1,5 тысячи украинских военных, сотни взяты в плен. Издание свою причастность к опубликованной информации отрицает. Также о взломе и размещении подобной информации сообщило украинское издание "Лига". "На сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был взломан неизвестными. Фейковая новость была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте LIGA.net в соцсети Х", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика