Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить
Зеленский сказал, что Киев сам победит в конфликте и потребовал помощь у Запада
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о том, сможет ли Киев победить.
Сперва Зеленский заявил, что Киев проиграет, если не будет получать помощь от Запада.
"Если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее", - сказал Зеленский. Он также заявил о якобы угрозе со стороны РФ странам Прибалтики и Польше, что Москва неоднократно опровергала.
Однако после этого Зеленский сказал, что американским сенаторам нужно понять, что победа возможна только "в единстве" Украины с США. "Сенаторы должны понять – только в единстве мы можем победить Россию", - сказал Зеленский.
Сразу же после этого он заявил, что Украина способна победить сама. "Они должны понять – мы победим, с ними или без них, у нас нет другого выбора", - сказал он.
Эти заявления были сделаны на фоне выхода украинских войск из расположенной рядом с Донецком Авдеевки.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ. Из Авдеевки ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.
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