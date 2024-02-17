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Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927953619.html
Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить
Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить - РИА Новости, 17.02.2024
Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить
Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о том, сможет ли Киев победить. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:35
2024-02-17T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о том, сможет ли Киев победить. Сперва Зеленский заявил, что Киев проиграет, если не будет получать помощь от Запада. "Если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее", - сказал Зеленский. Он также заявил о якобы угрозе со стороны РФ странам Прибалтики и Польше, что Москва неоднократно опровергала. Однако после этого Зеленский сказал, что американским сенаторам нужно понять, что победа возможна только "в единстве" Украины с США. "Сенаторы должны понять – только в единстве мы можем победить Россию", - сказал Зеленский. Сразу же после этого он заявил, что Украина способна победить сама. "Они должны понять – мы победим, с ними или без них, у нас нет другого выбора", - сказал он. Эти заявления были сделаны на фоне выхода украинских войск из расположенной рядом с Донецком Авдеевки. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ. Из Авдеевки ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html
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в мире, авдеевка, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить

Зеленский сказал, что Киев сам победит в конфликте и потребовал помощь у Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о том, сможет ли Киев победить.
Сперва Зеленский заявил, что Киев проиграет, если не будет получать помощь от Запада.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
На каникулы без Зеленского. США снова подставили союзника
Вчера, 08:00
"Если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее", - сказал Зеленский. Он также заявил о якобы угрозе со стороны РФ странам Прибалтики и Польше, что Москва неоднократно опровергала.
Однако после этого Зеленский сказал, что американским сенаторам нужно понять, что победа возможна только "в единстве" Украины с США. "Сенаторы должны понять – только в единстве мы можем победить Россию", - сказал Зеленский.
Сразу же после этого он заявил, что Украина способна победить сама. "Они должны понять – мы победим, с ними или без них, у нас нет другого выбора", - сказал он.
Эти заявления были сделаны на фоне выхода украинских войск из расположенной рядом с Донецком Авдеевки.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Зеленский назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки
Вчера, 13:22
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ. Из Авдеевки ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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