https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927953619.html

Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить

Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить - РИА Новости, 17.02.2024

Зеленский запутался в заявлениях о том, сможет ли Киев победить

Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о том, сможет ли Киев победить. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:35

2024-02-17T14:35

2024-02-17T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о том, сможет ли Киев победить. Сперва Зеленский заявил, что Киев проиграет, если не будет получать помощь от Запада. "Если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее", - сказал Зеленский. Он также заявил о якобы угрозе со стороны РФ странам Прибалтики и Польше, что Москва неоднократно опровергала. Однако после этого Зеленский сказал, что американским сенаторам нужно понять, что победа возможна только "в единстве" Украины с США. "Сенаторы должны понять – только в единстве мы можем победить Россию", - сказал Зеленский. Сразу же после этого он заявил, что Украина способна победить сама. "Они должны понять – мы победим, с ними или без них, у нас нет другого выбора", - сказал он. Эти заявления были сделаны на фоне выхода украинских войск из расположенной рядом с Донецком Авдеевки. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ. Из Авдеевки ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, авдеевка, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины