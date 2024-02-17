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Зеленский ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста - РИА Новости, 17.02.2024
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14:11 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927950758.html
Зеленский ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста
Зеленский ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста - РИА Новости, 17.02.2024
Зеленский ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста
Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста в украинской армии,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:11
2024-02-17T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста в украинской армии, вместо этого он заявил, что самый сложный вопрос в мобилизации — организовать справедливую ротацию военнослужащих с передовой, уставших на позициях. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли на Украине нижняя планка возраста для мобилизации изменена с 27 до 25 лет, Зеленский сказал, что это "вопрос комплексный". "Вопрос справедливых мобилизаций, там самый главный момент — вопрос ротации людей, которые устали на фронте. Физически любой человек - не украинцы, это не зависит от нации — ты устаешь, ты должен восстанавливаться", — отметил он. Зеленский подчеркнул, что на замену на передовую должны выйти профессионально подготовленные военнослужащие, и от данной системы ротации зависит и мобилизация: сколько человек на фронте и сколько в резерве, которые смогут выполнять, к примеру, функции защиты. Он добавил, что для контрнаступления нужно иметь иное количество бригад, "это сложное дело". При этом Зеленский признался, что не может назвать количество потерь личного состава ВСУ. Как писала накануне испанская газета Mundo, украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, призывают Киев как можно скорее провести новую мобилизацию. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. При этом ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200". Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста

Зеленский ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста в украинской армии, вместо этого он заявил, что самый сложный вопрос в мобилизации — организовать справедливую ротацию военнослужащих с передовой, уставших на позициях.
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли на Украине нижняя планка возраста для мобилизации изменена с 27 до 25 лет, Зеленский сказал, что это "вопрос комплексный".
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"Вопрос справедливых мобилизаций, там самый главный момент — вопрос ротации людей, которые устали на фронте. Физически любой человек - не украинцы, это не зависит от нации — ты устаешь, ты должен восстанавливаться", — отметил он.
Зеленский подчеркнул, что на замену на передовую должны выйти профессионально подготовленные военнослужащие, и от данной системы ротации зависит и мобилизация: сколько человек на фронте и сколько в резерве, которые смогут выполнять, к примеру, функции защиты. Он добавил, что для контрнаступления нужно иметь иное количество бригад, "это сложное дело". При этом Зеленский признался, что не может назвать количество потерь личного состава ВСУ.
Как писала накануне испанская газета Mundo, украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, призывают Киев как можно скорее провести новую мобилизацию.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. При этом ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
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Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.
Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
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