https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927945324.html
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую - РИА Новости, 17.02.2024
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую
Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:31
2024-02-17T13:31
2024-02-17T13:33
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую". "Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский отметил, что хотел бы показать Трампу "реальную войну". Ранее газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Зеленского писала, что украинским чиновникам не удается установить связь с Трампом, который избегает контактов с официальными лицами Киева. Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую
Зеленский готов ехать с Трампом на передовую, чтобы показать реальную войну
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую".
"Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Зеленский отметил, что хотел бы показать Трампу "реальную войну".
Ранее газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Зеленского писала, что украинским чиновникам не удается установить связь с Трампом, который избегает контактов с официальными лицами Киева
.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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