https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927945324.html

Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую

Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую - РИА Новости, 17.02.2024

Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую

Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую". РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:31

2024-02-17T13:31

2024-02-17T13:33

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую". "Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский отметил, что хотел бы показать Трампу "реальную войну". Ранее газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Зеленского писала, что украинским чиновникам не удается установить связь с Трампом, который избегает контактов с официальными лицами Киева. Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский