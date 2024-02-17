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Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 17.02.2024 (обновлено: 13:33 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927945324.html
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую - РИА Новости, 17.02.2024
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую
Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:31
2024-02-17T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую". "Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский отметил, что хотел бы показать Трампу "реальную войну". Ранее газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Зеленского писала, что украинским чиновникам не удается установить связь с Трампом, который избегает контактов с официальными лицами Киева. Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927944235.html
https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую

Зеленский готов ехать с Трампом на передовую, чтобы показать реальную войну

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что приглашал экс-президента США Дональда Трампа на Украину, если тот приедет, то готов поехать с ним "даже на передовую".
"Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Зеленский отметил, что хотел бы показать Трампу "реальную войну".
Ранее газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Зеленского писала, что украинским чиновникам не удается установить связь с Трампом, который избегает контактов с официальными лицами Киева.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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