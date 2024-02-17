https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html

Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии

Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии - РИА Новости, 17.02.2024

Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:16

2024-02-17T13:16

2024-02-17T16:28

авдеевка

украина

мюнхен

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ."Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия (дальностью. — Прим. ред.) до 20 километров, а у России артиллерия — 40 километров. Вот вам и ответ", — сказал он.По словам Зеленского, в итоге живой человек сражается против дальнобойных боевых систем. Это несправедливо и противоречит идеологии войны, утверждает он.Кроме того, Зеленский подтвердил, что командование ВСУ решило отвести войска из Авдеевки. Вину за это он переложил на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.О выводе сил объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. Как заявляли украинские военные в последние дни, ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Тяжелейшее положение ВСУ в Авдеевке признали и в Пентагоне. Там отметили, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, а грядущую потерю города назвали предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.

https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html

https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927942363.html

авдеевка

украина

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, украина, мюнхен, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша