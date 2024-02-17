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Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 17.02.2024 (обновлено: 16:28 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html
Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии
Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии - РИА Новости, 17.02.2024
Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:16
2024-02-17T16:28
авдеевка
украина
мюнхен
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ."Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия (дальностью. — Прим. ред.) до 20 километров, а у России артиллерия — 40 километров. Вот вам и ответ", — сказал он.По словам Зеленского, в итоге живой человек сражается против дальнобойных боевых систем. Это несправедливо и противоречит идеологии войны, утверждает он.Кроме того, Зеленский подтвердил, что командование ВСУ решило отвести войска из Авдеевки. Вину за это он переложил на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.О выводе сил объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. Как заявляли украинские военные в последние дни, ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Тяжелейшее положение ВСУ в Авдеевке признали и в Пентагоне. Там отметили, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, а грядущую потерю города назвали предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html
https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927942363.html
авдеевка
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авдеевка, украина, мюнхен, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Авдеевка, Украина, Мюнхен, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Зеленский устроил в Мюнхене истерику из-за российской армии

Зеленский пожаловался в Мюнхене на ВС России из-за их превосходства над ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ.
"Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия (дальностью. — Прим. ред.) до 20 километров, а у России артиллерия — 40 километров. Вот вам и ответ", — сказал он.
По словам Зеленского, в итоге живой человек сражается против дальнобойных боевых систем. Это несправедливо и противоречит идеологии войны, утверждает он.
Кроме того, Зеленский подтвердил, что командование ВСУ решило отвести войска из Авдеевки. Вину за это он переложил на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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О выводе сил объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. Как заявляли украинские военные в последние дни, ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.
Тяжелейшее положение ВСУ в Авдеевке признали и в Пентагоне. Там отметили, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, а грядущую потерю города назвали предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
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