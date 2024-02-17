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Rheinmetall намерен открыть завод по производству боеприпасов на Украине - РИА Новости, 17.02.2024
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20:25 17.02.2024 (обновлено: 20:26 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/zavod-1927994391.html
Rheinmetall намерен открыть завод по производству боеприпасов на Украине
Rheinmetall намерен открыть завод по производству боеприпасов на Украине - РИА Новости, 17.02.2024
Rheinmetall намерен открыть завод по производству боеприпасов на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине, соответствующий меморандум о совместном предприятии РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:25
2024-02-17T20:26
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине, соответствующий меморандум о совместном предприятии был подписан на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Компания Rheinmetall... планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины Алексея Макеева", — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте предприятия в соцсети X. Сообщается, что за год на этом заводе будет производиться шестизначное количество единиц боеприпасов "натовского калибра" 155 миллиметров. При этом 51% акций предприятия будет принадлежать концерну Rheinmetall, а оставшиеся 49% - украинской компании. Rheinmetall откроет на Украине в ближайшие три месяца завод по производству и ремонту бронетехники, заявил ранее глава концерна Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN. В марте Паппергер сообщил газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240109/eksperiment-1920221521.html
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в мире, россия, сша, украина, нато, укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, НАТО, Укроборонпром
Rheinmetall намерен открыть завод по производству боеприпасов на Украине

Rheinmetall пообещал открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине, соответствующий меморандум о совместном предприятии был подписан на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Компания Rheinmetall... планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины Алексея Макеева", — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте предприятия в соцсети X.
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Сообщается, что за год на этом заводе будет производиться шестизначное количество единиц боеприпасов "натовского калибра" 155 миллиметров.
При этом 51% акций предприятия будет принадлежать концерну Rheinmetall, а оставшиеся 49% - украинской компании.
Rheinmetall откроет на Украине в ближайшие три месяца завод по производству и ремонту бронетехники, заявил ранее глава концерна Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN. В марте Паппергер сообщил газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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