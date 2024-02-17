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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил в субботу украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:33
2024-02-17T15:33
2024-02-17T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил в субботу украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы