https://ria.ru/20240217/vzryv-1927965066.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
Взрыв раздался в городе Харькове, сообщает в субботу украинский телеканал "5 канал". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:03
2024-02-17T16:03
2024-02-17T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Харькове, сообщает в субботу украинский телеканал "5 канал". "Взрыв в Харькове", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Ее объявили в 15.46 мск, сигнал тревоги звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
харьков
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
"5 канал": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв