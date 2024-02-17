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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 17.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Взрыв раздался в городе Харькове, сообщает в субботу украинский телеканал "5 канал". РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:03

2024-02-17T16:03

2024-02-17T16:05

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Харькове, сообщает в субботу украинский телеканал "5 канал". "Взрыв в Харькове", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Ее объявили в 15.46 мск, сигнал тревоги звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины