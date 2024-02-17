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В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 17.02.2024
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14:27 17.02.2024 (обновлено: 17:32 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/vzryv-1927952443.html
В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв
В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 17.02.2024
В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв
В одной из спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:27
2024-02-17T17:32
мелитополь
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В одной из спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщили журналистам в оперативных службах. "В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена", — сказали там. Территорию возле школы оцепили. Как передает корреспондент РИА Новости, там работают расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.Позже информацию о взрыве подтвердили в Следственном комитете. Причиной стало непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения, пояснили в ведомстве.По данным СК, при взрыве несколько человек получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась. Следователи проводят проверку.
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мелитополь, происшествия
Мелитополь, Происшествия
В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв

Оперативные службы сообщили о взрыве в детской спортивной школе в Мелитополе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В одной из спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена", — сказали там.
Территорию возле школы оцепили. Как передает корреспондент РИА Новости, там работают расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
Позже информацию о взрыве подтвердили в Следственном комитете. Причиной стало непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения, пояснили в ведомстве.
По данным СК, при взрыве несколько человек получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась. Следователи проводят проверку.
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