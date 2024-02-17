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В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв

В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 17.02.2024

В спортшколе в Мелитополе прогремел взрыв

В одной из спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:27

2024-02-17T14:27

2024-02-17T17:32

мелитополь

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В одной из спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщили журналистам в оперативных службах. "В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена", — сказали там. Территорию возле школы оцепили. Как передает корреспондент РИА Новости, там работают расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.Позже информацию о взрыве подтвердили в Следственном комитете. Причиной стало непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения, пояснили в ведомстве.По данным СК, при взрыве несколько человек получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась. Следователи проводят проверку.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

мелитополь

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мелитополь, происшествия