https://ria.ru/20240217/vybory-1927982543.html

Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента

Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента - РИА Новости, 17.02.2024

Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента

Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:34

2024-02-17T18:34

2024-02-17T21:47

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По его данным, 57 процентов респондентов заявили, что совершенно точно поучаствуют в голосовании, 13 процентов сказали, что скорее пойдут на выборы, чем нет. В них, вероятнее всего, примут участие еще 13 процентов опрошенных.Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, 81 процент ответили, что собираются голосовать за Владимира Путина, по три процента — за Леонида Слуцкого и Николая Харитонова, два процента — за Владислава Даванкова.Кроме того, восемь из десяти опрошенных дали верный ответ на вопрос, когда состоятся президентские выборы, четыре процента ошиблись.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус провели 9-11 февраля среди полутора тысяч респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html

https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html

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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, фонд "общественное мнение"