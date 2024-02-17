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Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента - РИА Новости, 17.02.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:34 17.02.2024 (обновлено: 21:47 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/vybory-1927982543.html
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента - РИА Новости, 17.02.2024
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:34
2024-02-17T21:47
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По его данным, 57 процентов респондентов заявили, что совершенно точно поучаствуют в голосовании, 13 процентов сказали, что скорее пойдут на выборы, чем нет. В них, вероятнее всего, примут участие еще 13 процентов опрошенных.Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, 81 процент ответили, что собираются голосовать за Владимира Путина, по три процента — за Леонида Слуцкого и Николая Харитонова, два процента — за Владислава Даванкова.Кроме того, восемь из десяти опрошенных дали верный ответ на вопрос, когда состоятся президентские выборы, четыре процента ошиблись.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус провели 9-11 февраля среди полутора тысяч респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.
https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, фонд "общественное мнение"
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Фонд "Общественное мнение"
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента

ФОМ: Путин набрал бы 81% голосов, если бы выборы прошли сейчас

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По его данным, 57 процентов респондентов заявили, что совершенно точно поучаствуют в голосовании, 13 процентов сказали, что скорее пойдут на выборы, чем нет. В них, вероятнее всего, примут участие еще 13 процентов опрошенных.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина
7 декабря 2023, 16:07
Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, 81 процент ответили, что собираются голосовать за Владимира Путина, по три процента — за Леонида Слуцкого и Николая Харитонова, два процента — за Владислава Даванкова.
Кроме того, восемь из десяти опрошенных дали верный ответ на вопрос, когда состоятся президентские выборы, четыре процента ошиблись.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
13 февраля, 17:26
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус провели 9-11 февраля среди полутора тысяч респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновФонд "Общественное мнение"
 
 
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