https://ria.ru/20240217/vybory-1927982543.html
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента - РИА Новости, 17.02.2024
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:34
2024-02-17T18:34
2024-02-17T21:47
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По его данным, 57 процентов респондентов заявили, что совершенно точно поучаствуют в голосовании, 13 процентов сказали, что скорее пойдут на выборы, чем нет. В них, вероятнее всего, примут участие еще 13 процентов опрошенных.Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, 81 процент ответили, что собираются голосовать за Владимира Путина, по три процента — за Леонида Слуцкого и Николая Харитонова, два процента — за Владислава Даванкова.Кроме того, восемь из десяти опрошенных дали верный ответ на вопрос, когда состоятся президентские выборы, четыре процента ошиблись.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус провели 9-11 февраля среди полутора тысяч респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.
https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html
https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, фонд "общественное мнение"
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Фонд "Общественное мнение"
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента
ФОМ: Путин набрал бы 81% голосов, если бы выборы прошли сейчас