https://ria.ru/20240217/vsu-1927978102.html

Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ

Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024

Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ

Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев "валить" из украинской армии, так как на фронте их ждет "нулевой... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:52

2024-02-17T17:52

2024-02-17T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев "валить" из украинской армии, так как на фронте их ждет "нулевой результат". Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожской линии фронта. "Желаю (сослуживцам - ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. По его словам, в рядах украинских войск нет мотивации, а также повсеместно встречаются случаи дезертирства. Происходящее на Украине Камынин назвал уничтожением населения своим же собственным правительством.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф