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Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/vsu-1927978102.html
Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ
Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ
Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев "валить" из украинской армии, так как на фронте их ждет "нулевой... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:52
2024-02-17T17:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев "валить" из украинской армии, так как на фронте их ждет "нулевой результат". Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожской линии фронта. "Желаю (сослуживцам - ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. По его словам, в рядах украинских войск нет мотивации, а также повсеместно встречаются случаи дезертирства. Происходящее на Украине Камынин назвал уничтожением населения своим же собственным правительством.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ

Бежавший в Россию украинский военный Камынин призвал сослуживцев валить из ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев "валить" из украинской армии, так как на фронте их ждет "нулевой результат".
Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожской линии фронта.
«
"Желаю (сослуживцам - ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, в рядах украинских войск нет мотивации, а также повсеместно встречаются случаи дезертирства.
Происходящее на Украине Камынин назвал уничтожением населения своим же собственным правительством.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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