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Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ
Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ
Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев "валить" из украинской армии, так как на фронте их ждет "нулевой... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:52
2024-02-17T17:52
2024-02-17T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев "валить" из украинской армии, так как на фронте их ждет "нулевой результат". Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожской линии фронта. "Желаю (сослуживцам - ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. По его словам, в рядах украинских войск нет мотивации, а также повсеместно встречаются случаи дезертирства. Происходящее на Украине Камынин назвал уничтожением населения своим же собственным правительством.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинский военный, бежавший в Россию, призвал сослуживцев "валить" из ВСУ
Бежавший в Россию украинский военный Камынин призвал сослуживцев валить из ВСУ