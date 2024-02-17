https://ria.ru/20240217/vsu-1927958978.html

Генерал ВСУ сделал новое заявление о пленных украинцах под Авдеевкой

Генерал ВСУ сделал новое заявление о пленных украинцах под Авдеевкой - РИА Новости, 17.02.2024

Генерал ВСУ сделал новое заявление о пленных украинцах под Авдеевкой

Командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский признал, что некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выводе из Авдеевки, при РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:17

2024-02-17T15:17

2024-02-17T16:58

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский признал, что некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выводе из Авдеевки, при этом он не уточнил, идет ли речь о предыдущей группе военнопленных или о новой. Как передавало в пятницу украинское агентство "Укринформ", Тарнавский сообщил, что во время одного из выходов несколько украинских военнослужащих попали в плен. Он также сообщал, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями. "Выход личного состава (ВСУ - ред.) из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен", - приводит его слова украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим соответствующие украинские институты обратятся в международные гуманитарные организации и страны-посредники, чтобы соблюдались нормы Международного гуманитарного права по отношению к украинским военнопленным. В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона сказала журналистам, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны сша, вооруженные силы украины, авдеевка, сша, донецк, александр тарнавский, в мире