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В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат

В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат - РИА Новости, 17.02.2024

В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат

Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, расположенной рядом с Донецком, несколько военных при отступлении попали в плен, заявил командующий РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:13

2024-02-17T00:13

2024-02-17T02:36

специальная военная операция на украине

авдеевка

сша

донецк

александр тарнавский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, расположенной рядом с Донецком, несколько военных при отступлении попали в плен, заявил командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский."Бойцы отходят из уничтоженных позиций при помощи маневров и закрепляются на новых рубежах обороны, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен", - приводит его слова агентство Укринформ.Данные Тарнавский привел по состоянию на 22.00 мск. По его словам, бои в Авдеевке продолжаются. Он также пожаловался, что российские войска превосходят ВСУ в численности, артиллерии и авиации.Ранее командующий "Таврией" признал, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.

https://ria.ru/20240216/bronetekhnika-1927891370.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html

авдеевка

сша

донецк

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авдеевка, сша, донецк, александр тарнавский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша