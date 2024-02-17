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В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 17.02.2024 (обновлено: 02:36 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/vsu-1927897136.html
В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат
В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат - РИА Новости, 17.02.2024
В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат
Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, расположенной рядом с Донецком, несколько военных при отступлении попали в плен, заявил командующий РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:13
2024-02-17T02:36
специальная военная операция на украине
авдеевка
сша
донецк
александр тарнавский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, расположенной рядом с Донецком, несколько военных при отступлении попали в плен, заявил командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский."Бойцы отходят из уничтоженных позиций при помощи маневров и закрепляются на новых рубежах обороны, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен", - приводит его слова агентство Укринформ.Данные Тарнавский привел по состоянию на 22.00 мск. По его словам, бои в Авдеевке продолжаются. Он также пожаловался, что российские войска превосходят ВСУ в численности, артиллерии и авиации.Ранее командующий "Таврией" признал, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.
https://ria.ru/20240216/bronetekhnika-1927891370.html
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авдеевка, сша, донецк, александр тарнавский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, США, Донецк, Александр Тарнавский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат

Командующий "Таврией" Тарнавский: ВСУ отходят с уничтоженных позиций в Aвдеевке

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, расположенной рядом с Донецком, несколько военных при отступлении попали в плен, заявил командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский.
«
"Бойцы отходят из уничтоженных позиций при помощи маневров и закрепляются на новых рубежах обороны, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен", - приводит его слова агентство Укринформ.
Данные Тарнавский привел по состоянию на 22.00 мск. По его словам, бои в Авдеевке продолжаются. Он также пожаловался, что российские войска превосходят ВСУ в численности, артиллерии и авиации.
Ранее командующий "Таврией" признал, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.
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В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", местами бригада находится в полном окружении.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало "чрезвычайно сложной".
В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаСШАДонецкАлександр ТарнавскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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