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В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника
В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника
Обломки сбитого украинского дрона повредили крышу частного дома в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:46
2024-02-17T07:46
2024-02-17T08:25
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Обломки сбитого украинского дрона повредили крышу частного дома в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки", — написал он.По словам мэра города Вадима Кстенина, повреждения незначительные. "Поручил в максимально короткие сроки восстановить крышу частного дома в Ленинском районе, куда сегодня упали остатки БПЛА. <…> На место уже выехали специалисты управы для организации работ", — заявил он в Telegram-канале, добавив, что взял ситуацию под личный контроль.По информации Гусева, рано утром система ПВО сбила на подлете к Воронежу два беспилотника. Кроме того, за минувшую ночь два дрона уничтожили в Белгородской области, семь — в Калужской и еще пять — в Брянской. Во всех случаях пострадавших не было.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
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происшествия, воронеж
В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника
Гусев: в Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника