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В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
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07:46 17.02.2024 (обновлено: 08:25 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/voronezh-1927913344.html
В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника
В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника
Обломки сбитого украинского дрона повредили крышу частного дома в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:46
2024-02-17T08:25
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Обломки сбитого украинского дрона повредили крышу частного дома в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.&quot;По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки&quot;, — написал он.По словам мэра города Вадима Кстенина, повреждения незначительные. "Поручил в максимально короткие сроки восстановить крышу частного дома в Ленинском районе, куда сегодня упали остатки БПЛА. &lt;…&gt; На место уже выехали специалисты управы для организации работ", — заявил он в Telegram-канале, добавив, что взял ситуацию под личный контроль.По информации Гусева, рано утром система ПВО сбила на подлете к Воронежу два беспилотника. Кроме того, за минувшую ночь два дрона уничтожили в Белгородской области, семь — в Калужской и еще пять — в Брянской. Во всех случаях пострадавших не было.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника

Гусев: в Воронеже крыша дома повреждена обломками беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазбитое окно в жилом доме в Воронеже, пострадавшем в результате атаки дронов ВСУ
Разбитое окно в жилом доме в Воронеже, пострадавшем в результате атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разбитое окно в жилом доме в Воронеже, пострадавшем в результате атаки дронов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Обломки сбитого украинского дрона повредили крышу частного дома в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«

"По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки", — написал он.

По словам мэра города Вадима Кстенина, повреждения незначительные.
"Поручил в максимально короткие сроки восстановить крышу частного дома в Ленинском районе, куда сегодня упали остатки БПЛА. <…> На место уже выехали специалисты управы для организации работ", — заявил он в Telegram-канале, добавив, что взял ситуацию под личный контроль.
По информации Гусева, рано утром система ПВО сбила на подлете к Воронежу два беспилотника.
Кроме того, за минувшую ночь два дрона уничтожили в Белгородской области, семь — в Калужской и еще пять — в Брянской. Во всех случаях пострадавших не было.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
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