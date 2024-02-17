https://ria.ru/20240217/voda-1927914742.html

Россиянам рассказали, как правильно выбрать питьевую воду

Россиянам рассказали, как правильно выбрать питьевую воду - РИА Новости, 17.02.2024

Россиянам рассказали, как правильно выбрать питьевую воду

Выбирая воду в магазине, следует обращать внимание на температурный режим, при котором она хранится - должно быть не больше 30 градусов, при этом жарким летом... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T08:28

2024-02-17T08:28

2024-02-17T08:28

общество

россия

роскачество

вода

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выбирая воду в магазине, следует обращать внимание на температурный режим, при котором она хранится - должно быть не больше 30 градусов, при этом жарким летом лучше отдавать предпочтение стеклянным тарам, также стоит смотреть на цену и источник происхождения, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В первую очередь при выборе обычной питьевой воды стоит обратить внимание на условия хранения. Лучше воздержаться от покупки воды в пластиковой бутылке, которая стоит на солнце или при температуре выше 30 градусов. ... При нагревании выше 30 градусов в воду могут перейти ядовитые вещества. Поэтому, если речь идет о покупке воды в жаркое время года, лучше отдать предпочтение воде в стекле", - сообщили там. Уточнив, что эти правила касаются также и минеральной, и газированной воды. В организации также подчеркнули, что очень дешевая обычная вода, вероятнее всего, окажется водой из-под крана, поскольку добытая из природных источников будет дороже за счет непосредственно ее добычи, а также доставки. Кроме того, важно, чтобы на этикетке были сведения об источнике взятия воды, дата выпуска и номер партии. "Внимательно изучите маркировку, проверьте качество печати, ведь недочеты могут указывать на поддельную продукцию... Вода должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений. Если образование осадка допускается, производитель обязан указать это на этикетке", - добавили там. При этом важно помнить, что в названии обработанной воды (произведенной не из природного источника) не могут использоваться такие термины, как "ключевая" или "родниковая", то есть говорящие о ее якобы природном происхождении, но производители могут размещать другие надписи, способные ввести потребителя в заблуждение, например "ЭкоВода". На бутылках с минеральной водой также должен быть указан источник воды и ее назначение: "столовая", "лечебно-столовая" или "лечебная". "Иногда на этикетке воды можно увидеть аббревиатуру НМПТ. Она подтверждает подлинность особых свойств российских минеральных вод, связанных с местами происхождения... Каждый источник имеет свой уникальный минеральный состав, и важно, чтобы потребитель покупал воду именно с того месторождения, которое указано на упаковке", - заключили в Роскачестве.

https://ria.ru/20220825/filtr-1812146406.html

https://ria.ru/20220310/voda-1777492356.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, роскачество, вода