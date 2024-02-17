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Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны - РИА Новости, 17.02.2024
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны
Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:00
2024-02-17T11:00
2024-02-17T11:01
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Астрономическая весна начинается после дня весеннего равноденствия, в 2024 году оно приходится на 20 марта. И по погоде может совпасть с метеорологической весной", - сообщила Позднякова. Она добавила, что фенологическая фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов, и начнется вегетация растений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны
Позднякова: метеорологическая весна может наступить в Москве после 20 марта