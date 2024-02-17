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Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны - РИА Новости, 17.02.2024
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11:00 17.02.2024 (обновлено: 11:01 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/vesna-1927927846.html
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны - РИА Новости, 17.02.2024
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны
Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:00
2024-02-17T11:01
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Астрономическая весна начинается после дня весеннего равноденствия, в 2024 году оно приходится на 20 марта. И по погоде может совпасть с метеорологической весной", - сообщила Позднякова. Она добавила, что фенологическая фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов, и начнется вегетация растений.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Позднякова: метеорологическая весна может наступить в Москве после 20 марта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Астрономическая весна начинается после дня весеннего равноденствия, в 2024 году оно приходится на 20 марта. И по погоде может совпасть с метеорологической весной", - сообщила Позднякова.
Она добавила, что фенологическая фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов, и начнется вегетация растений.
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