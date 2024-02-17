https://ria.ru/20240217/vesna-1927927846.html

Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны - РИА Новости, 17.02.2024

Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:00

2024-02-17T11:00

2024-02-17T11:01

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Астрономическая весна начинается после дня весеннего равноденствия, в 2024 году оно приходится на 20 марта. И по погоде может совпасть с метеорологической весной", - сообщила Позднякова. Она добавила, что фенологическая фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов, и начнется вегетация растений.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода