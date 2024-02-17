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Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением - РИА Новости, 17.02.2024
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16:08 17.02.2024 (обновлено: 16:09 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/usa-1927965784.html
Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением
Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением - РИА Новости, 17.02.2024
Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением
Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:08
2024-02-17T16:09
в мире
сша
китай
энтони блинкен
мюнхен
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, прокомментировал сотрудничество Вашингтона с другими странами словами о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню. "Если вы не за столом международной системы, то вы в меню", - заявил Блинкен. При этом он подтвердил, что у США действительно существует стратегическое соперничество с Китаем. Он добавил, что на фоне конкуренции за влияние с Китаем США стараются привлекать различные страны к сотрудничеству на добровольной основе.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, сша, китай, энтони блинкен, мюнхен
В мире, США, Китай, Энтони Блинкен, Мюнхен
Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением

Блинкен: у стран есть выбор, или они за столом международной системы, или в меню

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, прокомментировал сотрудничество Вашингтона с другими странами словами о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню.
«
"Если вы не за столом международной системы, то вы в меню", - заявил Блинкен.
При этом он подтвердил, что у США действительно существует стратегическое соперничество с Китаем. Он добавил, что на фоне конкуренции за влияние с Китаем США стараются привлекать различные страны к сотрудничеству на добровольной основе.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября 2023, 08:00
 
В миреСШАКитайЭнтони БлинкенМюнхен
 
 
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