https://ria.ru/20240217/usa-1927965784.html

Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением

Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением - РИА Новости, 17.02.2024

Блинкен ответил на вопрос о сотрудничестве с США пугающим сравнением

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:08

2024-02-17T16:08

2024-02-17T16:09

в мире

сша

китай

энтони блинкен

мюнхен

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, прокомментировал сотрудничество Вашингтона с другими странами словами о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню. "Если вы не за столом международной системы, то вы в меню", - заявил Блинкен. При этом он подтвердил, что у США действительно существует стратегическое соперничество с Китаем. Он добавил, что на фоне конкуренции за влияние с Китаем США стараются привлекать различные страны к сотрудничеству на добровольной основе.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

китай

мюнхен

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, энтони блинкен, мюнхен