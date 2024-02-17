https://ria.ru/20240217/umerov-1927967575.html

Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки

Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки нехваткой вооружений. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:25

2024-02-17T16:25

2024-02-17T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

рустем умеров

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки нехваткой вооружений."Нужно больше систем ПВО, <…>, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", — написал он.О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.

https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html

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в мире, авдеевка, украина, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины