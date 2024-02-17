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Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/umerov-1927967575.html
Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки
Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки
Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки нехваткой вооружений. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:25
2024-02-17T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
рустем умеров
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки нехваткой вооружений.&quot;Нужно больше систем ПВО, &lt;…&gt;, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы&quot;, — написал он.О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.
https://ria.ru/20240217/zakharova-1927936153.html
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в мире, авдеевка, украина, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Министр обороны Украины высказался о ситуации с потерей Авдеевки

Умеров объяснил отступление из Авдеевки нехваткой ряда вооружений

© ANDRII NESTERENKOМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки нехваткой вооружений.
«

"Нужно больше систем ПВО, <…>, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", — написал он.

О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаРустем УмеровАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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