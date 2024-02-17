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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде
В Кировограде прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T21:41
2024-02-17T21:41
2024-02-17T22:39
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Кировограде прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное"."В Кропивницком (украинское название города. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в Кировоградской и еще шести областях страны объявили воздушную тревогу.Кроме того, в субботу украинские СМИ рассказывали о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как не раз подчеркивали в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьков, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде
"Общественное": в Кировограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги