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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде - РИА Новости, 17.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде

В Кировограде прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T21:41

2024-02-17T21:41

2024-02-17T22:39

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Кировограде прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное"."В Кропивницком (украинское название города. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в Кировоградской и еще шести областях страны объявили воздушную тревогу.Кроме того, в субботу украинские СМИ рассказывали о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как не раз подчеркивали в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, харьков, киев