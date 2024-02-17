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"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 17.02.2024 (обновлено: 21:56 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927990289.html
"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой
"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой - РИА Новости, 17.02.2024
"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой
Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:42
2024-02-17T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
игорь луценко
харьков
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в ВСУ в Facebook*."Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск. Перед Артемовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!" — отметил он.По его словам, сейчас ВСУ якобы осуществляют относительно контролируемый отход. Луценко добавил, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб."Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого отхода! Не передать ни словами, ни красками", — резюмировал он.О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая — хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html
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в мире, авдеевка, украина, игорь луценко, харьков, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Игорь Луценко, Харьков, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой

Экс-нардеп Луценко: за Авдеевкой Украина может потерять Харьков и Запорожье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в ВСУ в Facebook*.
"Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск. Перед Артемовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!" — отметил он.
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По его словам, сейчас ВСУ якобы осуществляют относительно контролируемый отход. Луценко добавил, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб.
"Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого отхода! Не передать ни словами, ни красками", — резюмировал он.
О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая — хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаИгорь ЛуценкоХарьковАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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