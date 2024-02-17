https://ria.ru/20240217/ukraina-1927990289.html

"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой

"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой - РИА Новости, 17.02.2024

"За долю секунды". На Украине забили тревогу из-за ЧП на передовой

Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T19:42

2024-02-17T19:42

2024-02-17T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

игорь луценко

харьков

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в ВСУ в Facebook*."Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск. Перед Артемовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!" — отметил он.По его словам, сейчас ВСУ якобы осуществляют относительно контролируемый отход. Луценко добавил, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб."Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого отхода! Не передать ни словами, ни красками", — резюмировал он.О выводе украинских подразделений из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. В последние дни украинские военные признавали, что ситуация для них там сложилась критическая — хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, ВСУ покидают позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. Но, по его словам, говорить о переходе города под российский контроль пока преждевременно, нужно дождаться официального сообщения Минобороны.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас бои за город продолжаются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html

https://ria.ru/20240217/nuland-1927966103.html

авдеевка

украина

харьков

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в мире, авдеевка, украина, игорь луценко, харьков, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины