https://ria.ru/20240217/ukraina-1927989141.html

Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет за деньги, заявила Захарова

Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет за деньги, заявила Захарова - РИА Новости, 17.02.2024

Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет за деньги, заявила Захарова

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что США перестанут быть партнером Украины, если не выделят пакет помощи, доказывают, что власти в... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T19:30

2024-02-17T19:30

2024-02-17T19:45

специальная военная операция на украине

киев

авдеевка

в мире

мария захарова

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что США перестанут быть партнером Украины, если не выделят пакет помощи, доказывают, что власти в Киеве воюют только за деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова Зеленского о том, что Вашингтон "перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи". В субботу она отмечала, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", как об этом в Мюнхене заявил Зеленский, а потому что может воевать только за деньги, остальное для нынешних властей Украины не имеет значения. "Ну вот и доказательство! Американский и европейские народы должны оплатить кровавую дурь Зеленского и всей этой банды", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения о выводе войск. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

киев

авдеевка

украина

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киев, авдеевка, в мире, мария захарова, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский