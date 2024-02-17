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Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет за деньги, заявила Захарова
Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет за деньги, заявила Захарова - РИА Новости, 17.02.2024
Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет за деньги, заявила Захарова
Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что США перестанут быть партнером Украины, если не выделят пакет помощи, доказывают, что власти в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:30
2024-02-17T19:30
2024-02-17T19:45
специальная военная операция на украине
киев
авдеевка
в мире
мария захарова
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что США перестанут быть партнером Украины, если не выделят пакет помощи, доказывают, что власти в Киеве воюют только за деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова Зеленского о том, что Вашингтон "перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи". В субботу она отмечала, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", как об этом в Мюнхене заявил Зеленский, а потому что может воевать только за деньги, остальное для нынешних властей Украины не имеет значения. "Ну вот и доказательство! Американский и европейские народы должны оплатить кровавую дурь Зеленского и всей этой банды", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения о выводе войск. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html
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киев, авдеевка, в мире, мария захарова, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Киев, Авдеевка, В мире, Мария Захарова, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет за деньги, заявила Захарова
Захарова: Зеленский словами о США доказал, что Киев воюет только за деньги