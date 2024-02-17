https://ria.ru/20240217/ukraina-1927987637.html

Депутат Госдумы рассказал, зачем США передадут Эстонии средства для Украины

Депутат Госдумы рассказал, зачем США передадут Эстонии средства для Украины - РИА Новости, 17.02.2024

Депутат Госдумы рассказал, зачем США передадут Эстонии средства для Украины

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя передачу США Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, заявил РИА Новости, что Вашингтон пытается... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T19:14

2024-02-17T19:14

2024-02-17T19:15

специальная военная операция на украине

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вашингтон (штат)

алексей чепа

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя передачу США Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, заявил РИА Новости, что Вашингтон пытается откупиться от Киева.США передадут Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, сообщила в субботу пресс-служба эстонского минюста."Я считаю, что это какая-то странная цифра в условиях обсуждения многих десятков миллиардов, которые Украина просит... 500 тысяч - это похоже, что Америка пытается каким-то образом откупиться от Украины.Также депутат заявил, что США опасаются ответных шагов со стороны России, но и боятся того, что гегемония доллара может обрушиться, так как все больше стран уходят от доллара к национальным валютам.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), алексей чепа, госдума рф