https://ria.ru/20240217/ukraina-1927987637.html
Депутат Госдумы рассказал, зачем США передадут Эстонии средства для Украины
Депутат Госдумы рассказал, зачем США передадут Эстонии средства для Украины - РИА Новости, 17.02.2024
Депутат Госдумы рассказал, зачем США передадут Эстонии средства для Украины
Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя передачу США Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, заявил РИА Новости, что Вашингтон пытается... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:14
2024-02-17T19:14
2024-02-17T19:15
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алексей чепа
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя передачу США Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, заявил РИА Новости, что Вашингтон пытается откупиться от Киева.США передадут Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, сообщила в субботу пресс-служба эстонского минюста."Я считаю, что это какая-то странная цифра в условиях обсуждения многих десятков миллиардов, которые Украина просит... 500 тысяч - это похоже, что Америка пытается каким-то образом откупиться от Украины.Также депутат заявил, что США опасаются ответных шагов со стороны России, но и боятся того, что гегемония доллара может обрушиться, так как все больше стран уходят от доллара к национальным валютам.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Алексей Чепа, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал, зачем США передадут Эстонии средства для Украины
Депутат ГД Чепа: США, передавая Эстонии средства для Украины, хотят откупиться