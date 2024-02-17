https://ria.ru/20240217/ukraina-1927956338.html
Польский генерал обратился к украинцам
Польский генерал обратился к украинцам - РИА Новости, 17.02.2024
Польский генерал обратился к украинцам
Украина не вернет Крым, но может потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:58
2024-02-17T14:58
2024-02-17T14:58
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украина не вернет Крым, но может потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.Генерал призвал украинцев быть реалистами и главным образом защищаться, чтобы не утратить еще больше территорий. "Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдаленной ввиду того, что происходит на фронте", — сказал он. По его мнению, единственным решением может стать корейская модель, то есть зона разъединения войск. В противном случае, по его мнению, конфликт будет напоминать "тлеющий вулкан".В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Польский генерал обратился к украинцам
Генерал Скшипчак: Украина не вернет Крым, но может потерять больше территорий