https://ria.ru/20240217/ukraina-1927956338.html

Польский генерал обратился к украинцам

Польский генерал обратился к украинцам - РИА Новости, 17.02.2024

Польский генерал обратился к украинцам

Украина не вернет Крым, но может потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:58

2024-02-17T14:58

2024-02-17T14:58

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украина не вернет Крым, но может потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.Генерал призвал украинцев быть реалистами и главным образом защищаться, чтобы не утратить еще больше территорий. "Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдаленной ввиду того, что происходит на фронте", — сказал он. По его мнению, единственным решением может стать корейская модель, то есть зона разъединения войск. В противном случае, по его мнению, конфликт будет напоминать "тлеющий вулкан".В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия