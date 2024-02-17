В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в десяти областях
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, тревогу сначала объявили в Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях - в 12.58 мск. В Киеве и Киевской области сигнал прозвучал в 13.00. Спустя минуту тревога распространилась на все остальные указанные регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.