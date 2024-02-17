https://ria.ru/20240217/ukraina-1927942633.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2024

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:15

2024-02-17T13:15

2024-02-17T13:23

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным карты, тревогу сначала объявили в Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях - в 12.58 мск. В Киеве и Киевской области сигнал прозвучал в 13.00. Спустя минуту тревога распространилась на все остальные указанные регионы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина