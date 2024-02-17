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Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной - РИА Новости, 17.02.2024
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12:22 17.02.2024 (обновлено: 12:26 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927935432.html
Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной
Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной - РИА Новости, 17.02.2024
Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной
Всем странам ЕС следовало бы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи на Мюнхенской... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:22
2024-02-17T12:26
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олаф шольц
евросоюз
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Всем странам ЕС следовало бы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи на Мюнхенской конференции по безопасности. "Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах", - заявил он. Его речь транслировалась на сайте форума. В пятницу в Берлин с визитом прибыл Владимир Зеленский. Политик подписал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.
https://ria.ru/20240217/soglashenie-1927928834.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, евросоюз, владимир зеленский, риши сунак
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Владимир Зеленский, Риши Сунак
Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной

Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Всем странам ЕС следовало бы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах", - заявил он. Его речь транслировалась на сайте форума.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности
Вчера, 11:08
В пятницу в Берлин с визитом прибыл Владимир Зеленский. Политик подписал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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16 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцЕвросоюзВладимир ЗеленскийРиши Сунак
 
 
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