Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной
Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Всем странам ЕС следовало бы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах", - заявил он. Его речь транслировалась на сайте форума.
В пятницу в Берлин с визитом прибыл Владимир Зеленский. Политик подписал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.