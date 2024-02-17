https://ria.ru/20240217/ukraina-1927935432.html

Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной

Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной - РИА Новости, 17.02.2024

Шольц призвал лидеров стран ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной

Всем странам ЕС следовало бы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи на Мюнхенской... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:22

2024-02-17T12:22

2024-02-17T12:26

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олаф шольц

евросоюз

владимир зеленский

риши сунак

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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Всем странам ЕС следовало бы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи на Мюнхенской конференции по безопасности. "Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах", - заявил он. Его речь транслировалась на сайте форума. В пятницу в Берлин с визитом прибыл Владимир Зеленский. Политик подписал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.

https://ria.ru/20240217/soglashenie-1927928834.html

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, олаф шольц, евросоюз, владимир зеленский, риши сунак