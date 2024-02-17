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На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК - РИА Новости, 17.02.2024
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00:42 17.02.2024 (обновлено: 05:37 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927899068.html
На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК
На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК - РИА Новости, 17.02.2024
На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК
Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете, заявил глава минюста... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:42
2024-02-17T05:37
в мире
украина
денис малюська
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете, заявил глава минюста Украины Денис Малюська."Как минимум 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не попадают под радары ТЦК (военкоматов - ред.) ввиду того, что они когда-то там совершили преступление. Такие граждане... вполне безопасны для общества, как показала практика. Почему они не могут внести свой вклад в защиту государства, я, честно говоря, не понимаю", - сказал Малюська в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Он отметил, что власти предлагают лишить данную категорию граждан иммунитета от мобилизации, чтобы привлечь их в ряды ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что есть и те, кто пребывает в местах лишения свободы — "история такая же". "Они могут так же достойно защищать государство", - сказал министр, добавив, что власти уже помиловали более 300 осужденных, желающих служить в армии.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК

Малюська: 50 тысяч военнообязанных украинцев с судимостью скрываются от ТЦК

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию
Призывники в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете, заявил глава минюста Украины Денис Малюська.
«
"Как минимум 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не попадают под радары ТЦК (военкоматов - ред.) ввиду того, что они когда-то там совершили преступление. Такие граждане... вполне безопасны для общества, как показала практика. Почему они не могут внести свой вклад в защиту государства, я, честно говоря, не понимаю", - сказал Малюська в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна".
Он отметил, что власти предлагают лишить данную категорию граждан иммунитета от мобилизации, чтобы привлечь их в ряды ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что есть и те, кто пребывает в местах лишения свободы — "история такая же". "Они могут так же достойно защищать государство", - сказал министр, добавив, что власти уже помиловали более 300 осужденных, желающих служить в армии.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.
Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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В миреУкраинаДенис МалюськаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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