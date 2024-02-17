https://ria.ru/20240217/ukraina-1927899068.html

На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК

На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК - РИА Новости, 17.02.2024

На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК

Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете, заявил глава минюста... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:42

2024-02-17T00:42

2024-02-17T05:37

в мире

украина

денис малюська

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/92/1044949204_0:20:2994:1704_1920x0_80_0_0_8a0d86c04b22974ce8723e02cc7325e0.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете, заявил глава минюста Украины Денис Малюська."Как минимум 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не попадают под радары ТЦК (военкоматов - ред.) ввиду того, что они когда-то там совершили преступление. Такие граждане... вполне безопасны для общества, как показала практика. Почему они не могут внести свой вклад в защиту государства, я, честно говоря, не понимаю", - сказал Малюська в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Он отметил, что власти предлагают лишить данную категорию граждан иммунитета от мобилизации, чтобы привлечь их в ряды ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что есть и те, кто пребывает в местах лишения свободы — "история такая же". "Они могут так же достойно защищать государство", - сказал министр, добавив, что власти уже помиловали более 300 осужденных, желающих служить в армии.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240216/vsu-1927770171.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины