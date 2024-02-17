На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК
Малюська: 50 тысяч военнообязанных украинцев с судимостью скрываются от ТЦК
Призывники в украинскую армию. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете, заявил глава минюста Украины Денис Малюська.
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"Как минимум 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не попадают под радары ТЦК (военкоматов - ред.) ввиду того, что они когда-то там совершили преступление. Такие граждане... вполне безопасны для общества, как показала практика. Почему они не могут внести свой вклад в защиту государства, я, честно говоря, не понимаю", - сказал Малюська в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна".
Он отметил, что власти предлагают лишить данную категорию граждан иммунитета от мобилизации, чтобы привлечь их в ряды ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что есть и те, кто пребывает в местах лишения свободы — "история такая же". "Они могут так же достойно защищать государство", - сказал министр, добавив, что власти уже помиловали более 300 осужденных, желающих служить в армии.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.
Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.