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В РВИО назвали настоящими героями Украины Валю Котика и других партизан - РИА Новости, 17.02.2024
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00:35 17.02.2024 (обновлено: 05:30 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927898192.html
В РВИО назвали настоящими героями Украины Валю Котика и других партизан
В РВИО назвали настоящими героями Украины Валю Котика и других партизан - РИА Новости, 17.02.2024
В РВИО назвали настоящими героями Украины Валю Котика и других партизан
Настоящими героями Западной Украины являются Валентин Котик и другие партизаны, боровшиеся с нацистами, а не пособничавшие им, если бы не такие, как он, Украина РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:35
2024-02-17T05:30
украина
каменец-подольский
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Настоящими героями Западной Украины являются Валентин Котик и другие партизаны, боровшиеся с нацистами, а не пособничавшие им, если бы не такие, как он, Украина осталась бы колонией Третьего Рейха, а ее население было бы обращено в рабов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 80 лет назад, 17 февраля 1944 года, от ран, полученных в боях за город Изяслав (Каменец-Подольская область УССР, ныне Хмельницкая), погиб один из самых молодых Героев Советского Союза — 14-летний уроженец села Хмелёвка (той же области) Валентин Котик.&quot;Жители современной Украины не понимают, что если бы не такие их соотечественники, как Валя Котик, то такой страны давно бы не было — она превратилась бы в колонию фашистской Германии, большинство населения бы истребили, а остальных - превратили в рабов&quot;, - сказал Мягков.Историк подчеркнул, что именно Котик является настоящим украинским героем, в отличие от многих других уроженцев Западной Украины, которые пошли служить Гитлеру или вступили в УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской организацией, запрещена в России).Говоря о подвигах юного партизана, научный директор РВИО напомнил, что осенью 1941 года Котик, которому тогда было всего 11 лет, устраивал вместе с товарищами засады на фашистов и ликвидировал главу полевой жандармерии вблизи города Шепетовка (Каменец-Подольская, ныне Хмельницкая область).Кроме того, в октябре 1943 года Котик обнаружил подземный телефонный кабель и, подорвав его, лишил нацистов связи со штабом в Варшаве. За эти и другие подвиги в 1958 он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.Отказ от памятиМягков выразил сожаление, что сегодня киевские власти отказываются от исторической памяти, массово уничтожая памятники не только общему с Россией прошлому, но и собственным героям, включая Котика, и лишают таким образом свой народ достойного будущего."В 2022 году в селе Долгое Хмельницкой области решили снести памятник своему земляку Вале Котику. Страшная картина — видеть его монумент, подвешенный на подъемном кране. Практически в то же время, как на Украине сносили памятник своему герою, РВИО поставило в Курске памятник "сынам полка", которые помогали нашим солдатам", - подчеркнул собеседник агентства. Дети на войнеГоворя об участии детей и подростков в Великой Отечественной войне, историк отметил, что это было массовым явлением, советским солдатам и партизанам помогали, а иногда и сами обороняли Родину с оружием в руках десятки тысяч несовершеннолетних советских граждан. "Точное число юных защитников Отечества назвать сейчас крайне сложно, еще предстоит работа в архивах, однако точно можно сказать, что речь идет о десятках тысяч. Многие из них специально приписывали себе лишние годы, чтобы попасть в Красную армию", - сказал Мягков.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240214/osvobozhdenie-1927075016.html
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украина, каменец-подольский, россия, российское военно-историческое общество (рвио)
Украина, Каменец-Подольский, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В РВИО назвали настоящими героями Украины Валю Котика и других партизан

РВИО: настоящие герои Западной Украины - Валя Котик и другие партизаны

© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкОполченцы казачьей кавалерийской дивизии
Ополченцы казачьей кавалерийской дивизии - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Ольга Ландер
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Ополченцы казачьей кавалерийской дивизии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Настоящими героями Западной Украины являются Валентин Котик и другие партизаны, боровшиеся с нацистами, а не пособничавшие им, если бы не такие, как он, Украина осталась бы колонией Третьего Рейха, а ее население было бы обращено в рабов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 17 февраля 1944 года, от ран, полученных в боях за город Изяслав (Каменец-Подольская область УССР, ныне Хмельницкая), погиб один из самых молодых Героев Советского Союза — 14-летний уроженец села Хмелёвка (той же области) Валентин Котик.
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"Жители современной Украины не понимают, что если бы не такие их соотечественники, как Валя Котик, то такой страны давно бы не было — она превратилась бы в колонию фашистской Германии, большинство населения бы истребили, а остальных - превратили в рабов", - сказал Мягков.

Историк подчеркнул, что именно Котик является настоящим украинским героем, в отличие от многих других уроженцев Западной Украины, которые пошли служить Гитлеру или вступили в УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской организацией, запрещена в России).
Говоря о подвигах юного партизана, научный директор РВИО напомнил, что осенью 1941 года Котик, которому тогда было всего 11 лет, устраивал вместе с товарищами засады на фашистов и ликвидировал главу полевой жандармерии вблизи города Шепетовка (Каменец-Подольская, ныне Хмельницкая область).
Кроме того, в октябре 1943 года Котик обнаружил подземный телефонный кабель и, подорвав его, лишил нацистов связи со штабом в Варшаве. За эти и другие подвиги в 1958 он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
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Отказ от памяти

Мягков выразил сожаление, что сегодня киевские власти отказываются от исторической памяти, массово уничтожая памятники не только общему с Россией прошлому, но и собственным героям, включая Котика, и лишают таким образом свой народ достойного будущего.
"В 2022 году в селе Долгое Хмельницкой области решили снести памятник своему земляку Вале Котику. Страшная картина — видеть его монумент, подвешенный на подъемном кране. Практически в то же время, как на Украине сносили памятник своему герою, РВИО поставило в Курске памятник "сынам полка", которые помогали нашим солдатам", - подчеркнул собеседник агентства.

Дети на войне

Говоря об участии детей и подростков в Великой Отечественной войне, историк отметил, что это было массовым явлением, советским солдатам и партизанам помогали, а иногда и сами обороняли Родину с оружием в руках десятки тысяч несовершеннолетних советских граждан.
"Точное число юных защитников Отечества назвать сейчас крайне сложно, еще предстоит работа в архивах, однако точно можно сказать, что речь идет о десятках тысяч. Многие из них специально приписывали себе лишние годы, чтобы попасть в Красную армию", - сказал Мягков.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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УкраинаКаменец-ПодольскийРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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