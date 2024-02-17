https://ria.ru/20240217/udary-1927970069.html

Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену

Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену - РИА Новости, 17.02.2024

Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену

США и Великобритания нанесли новую серию ударов по местности к северу от города Ходейда на западе Йемена, написало правящее на севере страны шиитское движение... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:49

2024-02-17T16:49

2024-02-17T18:07

в мире

красное море

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великобритания

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ТУНИС, 17 фев — РИА Новости. США и Великобритания нанесли новую серию ударов по местности к северу от города Ходейда на западе Йемена, написало правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале."Британские и американские агрессоры совершили авианалеты на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф", — говорится в публикации.Незадолго до этого в субботу агентство Reuters сообщило со ссылкой на официального представителя хуситов Яхью Сариа, что движение атаковало британский танкер в Красном море.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

красное море

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в мире, красное море, ансар алла, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания