Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 17.02.2024 (обновлено: 18:07 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/udary-1927970069.html
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену - РИА Новости, 17.02.2024
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену
США и Великобритания нанесли новую серию ударов по местности к северу от города Ходейда на западе Йемена, написало правящее на севере страны шиитское движение... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:49
2024-02-17T18:07
в мире
красное море
ансар алла
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg
ТУНИС, 17 фев — РИА Новости. США и Великобритания нанесли новую серию ударов по местности к северу от города Ходейда на западе Йемена, написало правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале.&quot;Британские и американские агрессоры совершили авианалеты на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф&quot;, — говорится в публикации.Незадолго до этого в субботу агентство Reuters сообщило со ссылкой на официального представителя хуситов Яхью Сариа, что движение атаковало британский танкер в Красном море.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
красное море
сша
йемен
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ансар алла, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания
В мире, Красное море, Ансар Алла, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену

Хуситы заявили об авиаударах США и Британии по району на западе Йемена

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель
Американский истребитель - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 17 фев — РИА Новости. США и Великобритания нанесли новую серию ударов по местности к северу от города Ходейда на западе Йемена, написало правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале.
«

"Британские и американские агрессоры совершили авианалеты на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф", — говорится в публикации.

Незадолго до этого в субботу агентство Reuters сообщило со ссылкой на официального представителя хуситов Яхью Сариа, что движение атаковало британский танкер в Красном море.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море
У Йемена появилось абсолютное оружие
6 февраля, 08:00
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
 
В миреКрасное мореАнсар АллаСШАЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала