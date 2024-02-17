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Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену - РИА Новости, 17.02.2024
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену
США и Великобритания нанесли новую серию ударов по местности к северу от города Ходейда на западе Йемена, написало правящее на севере страны шиитское движение... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:49
2024-02-17T16:49
2024-02-17T18:07
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ТУНИС, 17 фев — РИА Новости. США и Великобритания нанесли новую серию ударов по местности к северу от города Ходейда на западе Йемена, написало правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале."Британские и американские агрессоры совершили авианалеты на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф", — говорится в публикации.Незадолго до этого в субботу агентство Reuters сообщило со ссылкой на официального представителя хуситов Яхью Сариа, что движение атаковало британский танкер в Красном море.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, красное море, ансар алла, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания
В мире, Красное море, Ансар Алла, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания
Хуситы заявили о серии авиаударов США и Британии по Йемену
Хуситы заявили об авиаударах США и Британии по району на западе Йемена