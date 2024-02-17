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На выставке "Россия" открыли координационный центр Кузбасса
На выставке "Россия" открыли координационный центр Кузбасса - РИА Новости, 17.02.2024
На выставке "Россия" открыли координационный центр Кузбасса
Региональный координационный центр Кемеровской области - Кузбасса открыли на выставке-форуме "Россия", в мероприятии приняли участие заместитель председателя... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:52
2024-02-17T10:52
2024-02-17T11:39
кемеровская область
дмитрий чернышенко
сергей цивилев
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Региональный координационный центр Кемеровской области - Кузбасса открыли на выставке-форуме "Россия", в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости. "Теперь свой региональный координационный центр есть и в Кемеровской области. Не могу не отметить ваше, Сергей Евгеньевич (Цивилев - ред.), личное лидерство в проекте его создания, благодаря вашему личному участию, Кузбасс установил рекорд по скорости открытия регионального координационного центра среди всех пилотных регионов", - сказал Чернышенко в ходе церемонии открытия. Он отметил, что координационный центр правительства РФ будет взаимодействовать с региональным координационным центром Кузбасса и другими субъектами в части обмена передовыми методиками, технологиями и цифровыми инструментами государственного управления."То, что сегодня мы объединяем наши усилия с координационным центром правительства Российской Федерации, становимся региональным координационным центром, это большое достижение для Кузбасса, несомненно", - добавил в свою очередь Цивилев.Он также поблагодарил Чернышенко за поддержку в реализации проекта координационного центра и подписал распоряжение о его создании.
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кемеровская область, дмитрий чернышенко, сергей цивилев, выставка-форум "россия"
Кемеровская область, Дмитрий Чернышенко, Сергей Цивилев, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" открыли координационный центр Кузбасса
Чернышенко и Цивилев открыли координационный центр Кузбасса на выставке "Россия"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Региональный координационный центр Кемеровской области - Кузбасса открыли на выставке-форуме "Россия", в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Теперь свой региональный координационный центр есть и в Кемеровской области
. Не могу не отметить ваше, Сергей Евгеньевич (Цивилев - ред.), личное лидерство в проекте его создания, благодаря вашему личному участию, Кузбасс установил рекорд по скорости открытия регионального координационного центра среди всех пилотных регионов", - сказал Чернышенко в ходе церемонии открытия.
Он отметил, что координационный центр правительства РФ будет взаимодействовать с региональным координационным центром Кузбасса и другими субъектами в части обмена передовыми методиками, технологиями и цифровыми инструментами государственного управления.
"То, что сегодня мы объединяем наши усилия с координационным центром правительства Российской Федерации, становимся региональным координационным центром, это большое достижение для Кузбасса, несомненно", - добавил в свою очередь Цивилев.
Он также поблагодарил Чернышенко за поддержку в реализации проекта координационного центра и подписал распоряжение о его создании.
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