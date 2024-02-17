https://ria.ru/20240217/trevoga-1928009287.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской и Днепропетровской областях,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:41
2024-02-17T23:41
2024-02-17T23:41
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога была объявлена в 22.32 мск в Полтавской области, в 23.15 в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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в мире, украина, россия, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской и еще трех областях