https://ria.ru/20240217/trevoga-1927929044.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:11
2024-02-17T11:11
2024-02-17T11:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 10.08 мск. В остальных указанных регионах тревога раздалась с 10.52 по 10.54. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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украина, в мире, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Днепропетровская область, Харьковская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу