https://ria.ru/20240217/travma-1928004146.html

В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины

В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины - РИА Новости, 17.02.2024

В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины

Ученик московской школы №717 получил травму ноги во время прогулки во дворе учебного заведения, когда его задели ручной снегоуборочной машиной, сейчас он... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:39

2024-02-17T22:39

2024-02-17T22:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ученик московской школы №717 получил травму ноги во время прогулки во дворе учебного заведения, когда его задели ручной снегоуборочной машиной, сейчас он чувствует себя хорошо, в школе проводят служебное расследование, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Павел Богодухов. "Пятнадцатого февраля после уроков ученик 4 класса играл с одноклассниками на улице в догонялки, мальчик поскользнулся и упал в тот момент, когда рядом проходил сотрудник с работающей ручной снегоуборочной машиной. В результате школьник получил травму ноги, на место была вызвана скорая помощь, ребёнок был доставлен в больницу", — рассказал Богодухов. Он отметил, что школа несет ответственность за здоровье учеников и обязана обеспечивать их безопасность во время пребывания в ней. "Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего мы проводим служебное расследование, по итогам которого все виновные будут привлечены к ответственности", — добавил директор. Он уточнил, что администрация школы предъявила претензию подрядчику, чей сотрудник в нарушение правил чистил снег на территории школы в присутствии детей. Также проверку проводят правоохранительные органы, руководство учебного заведения оказывает им необходимое содействие. "Мы находимся на связи с семьей мальчика, сейчас он чувствует себя хорошо, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в школе", — пояснил Богодухов.

https://ria.ru/20240215/shkolnik-1927665553.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

москва

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2024

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происшествия, москва