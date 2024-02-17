Рейтинг@Mail.ru
В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/travma-1928004146.html
В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины
В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины - РИА Новости, 17.02.2024
В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины
Ученик московской школы №717 получил травму ноги во время прогулки во дворе учебного заведения, когда его задели ручной снегоуборочной машиной, сейчас он... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:39
2024-02-17T22:39
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ученик московской школы №717 получил травму ноги во время прогулки во дворе учебного заведения, когда его задели ручной снегоуборочной машиной, сейчас он чувствует себя хорошо, в школе проводят служебное расследование, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Павел Богодухов. "Пятнадцатого февраля после уроков ученик 4 класса играл с одноклассниками на улице в догонялки, мальчик поскользнулся и упал в тот момент, когда рядом проходил сотрудник с работающей ручной снегоуборочной машиной. В результате школьник получил травму ноги, на место была вызвана скорая помощь, ребёнок был доставлен в больницу", — рассказал Богодухов. Он отметил, что школа несет ответственность за здоровье учеников и обязана обеспечивать их безопасность во время пребывания в ней. "Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего мы проводим служебное расследование, по итогам которого все виновные будут привлечены к ответственности", — добавил директор. Он уточнил, что администрация школы предъявила претензию подрядчику, чей сотрудник в нарушение правил чистил снег на территории школы в присутствии детей. Также проверку проводят правоохранительные органы, руководство учебного заведения оказывает им необходимое содействие. "Мы находимся на связи с семьей мальчика, сейчас он чувствует себя хорошо, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в школе", — пояснил Богодухов.
https://ria.ru/20240215/shkolnik-1927665553.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве школьник пострадал от ручной снегоуборочной машины

В Москве школьник травмировал ногу ручной снегоуборочной машиной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ученик московской школы №717 получил травму ноги во время прогулки во дворе учебного заведения, когда его задели ручной снегоуборочной машиной, сейчас он чувствует себя хорошо, в школе проводят служебное расследование, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Павел Богодухов.
"Пятнадцатого февраля после уроков ученик 4 класса играл с одноклассниками на улице в догонялки, мальчик поскользнулся и упал в тот момент, когда рядом проходил сотрудник с работающей ручной снегоуборочной машиной. В результате школьник получил травму ноги, на место была вызвана скорая помощь, ребёнок был доставлен в больницу", — рассказал Богодухов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Омский школьник разбил голову о трубу и рассказал, что его избили в школе
15 февраля, 20:00
Он отметил, что школа несет ответственность за здоровье учеников и обязана обеспечивать их безопасность во время пребывания в ней.
"Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего мы проводим служебное расследование, по итогам которого все виновные будут привлечены к ответственности", — добавил директор.
Он уточнил, что администрация школы предъявила претензию подрядчику, чей сотрудник в нарушение правил чистил снег на территории школы в присутствии детей. Также проверку проводят правоохранительные органы, руководство учебного заведения оказывает им необходимое содействие.
"Мы находимся на связи с семьей мальчика, сейчас он чувствует себя хорошо, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в школе", — пояснил Богодухов.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря 2023, 10:45
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала